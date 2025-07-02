«Мы ждали этого 100000 лет»: группа «t.A.T.u.» воссоединилась

Группа «t.A.T.u.» объявила о воссоединении в соцсетях
Группа «t.A.T.u.», Елена Катина и Юлия Волкова (Фото: РИА Новости/Филипп Мануилов)

Елена Катина и Юлия Волкова снова будут выступать вместе — группа «t.A.T.u.» воссоединилась. Об этом артистки сообщили в соцсетях.



Фанаты группы обрадовались этой новости.

«Привет! Мы ждали этого 100000 лет», «Вы вернулись? Обожаю вас», «Окей, когда новые песни?» — написали поклонники «t.A.T.u.».
Известно, что Елена Катина и Юлия Волкова уже готовятся к будущим выступлениям. Первый совместный концерт состоится 17 июля в Крыму.

Группа «t.A.T.u.» была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым. Дуэт снискал мировую известность. Так, группа возглавляла хит-парады США, Великобритании и других стран. Девушки выступали на престижных американских музыкальных площадках. А в 2003 году дуэт стал третьим на конкурсе «Евровидение».
Анастасия Чубина

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