Секс через 4 дня после развода, желание быть с двумя мужчинами сразу и любовники, которые не знают друг о друге: исповедь Алёны Водонаевой

13 апреля 2026, 18:09

Алёна Водонаева (Фото: Инстаграм*@alenavodonaeva)

Алёна Водонаева всегда привлекала внимание публики своей личной жизнью. Ей приписывали множество романов, а сама она с лёгкостью рассказывала об интимных мечтах и похождениях. При этом звезда старалась не травмировать психику сына и скрывала от него свои увлечения. Поэтому поклонники были в шоке, когда в апреле 2026 года Водонаева призналась, что у неё несколько партнёров одновременно. О том, что стоит за этим откровением и как на него отреагировала публика, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Откровения Алёны Водонаевой о личной жизни Как Водонаева выбирает мужчин Скандалы, ссоры и поиски счастья

Откровения Алёны Водонаевой о личной жизни

«Я в свободном плавании уже давно, но это не отменяет личную жизнь. Свидания, секс, встречи, просмотр кино дома, когда ребенок с отцом», — заявила Водонаева изданию «Газета.RU»

«Они друг про друга не знают. И, надеюсь, этот эфир тоже не посмотрят. Хотя есть один, который все мои интервью смотрит», — сказала бывшая участница «Дома-2».

Сын Алёны Богдан (Фото: Инстаграм* @alenavodonaeva)

«А кому я что должна? Я не жена никому. Мужьям я никогда не изменяла — ни первому, ни второму», заявила она.

Как Водонаева выбирает мужчин

«Всеми своими шоу я горжусь. Вышла первый раз замуж за одного из достойнейших самцов нашей страны, от которого я родила ребёнка, — вот он не смотрит никакие шоу. У нормального мужика не должно быть даже инстаграмма», — заявила Воданаева.

Алёна Водонаева (Фото: Инстаграм*@alenavodonaeva)

«Постоянно кто-то клеится, постоянно кто-то есть. У меня был офигенный секс ровно через четыре дня после того, как я сказала второму мужу, чтобы он уходил», — рассказывала звезда в интервью шоу «Алёна, блин».

Скандалы, ссоры и поиски счастья



Алёна Водонаева и Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Я тащила весь груз ответственности на себе. Но я устала быть сильной. Я не ругалась. Давала ему шанс. Сейчас, кстати, мы в прекрасных отношениях. Хотя, конечно, Алексей в обиде на меня. Семью создать на долгие годы у нас не получилось», — рассказывала телезвезда.

«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», — написала телеведущая в соцсетях.