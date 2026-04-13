Секс через 4 дня после развода, желание быть с двумя мужчинами сразу и любовники, которые не знают друг о друге: исповедь Алёны Водонаевой
Алёна Водонаева всегда привлекала внимание публики своей личной жизнью. Ей приписывали множество романов, а сама она с лёгкостью рассказывала об интимных мечтах и похождениях. При этом звезда старалась не травмировать психику сына и скрывала от него свои увлечения. Поэтому поклонники были в шоке, когда в апреле 2026 года Водонаева призналась, что у неё несколько партнёров одновременно. О том, что стоит за этим откровением и как на него отреагировала публика, читайте в материале «Радио 1».
Откровения Алёны Водонаевой о личной жизниАлёна Водонаева к апрелю 2026 года так и не обрела официального статуса в отношениях. Но и следовать строгим правилам, ища единственного партнёра, звезда тоже не стала. Вместо этого она выбрала другой путь — наслаждаться жизнью, встречаясь сразу с несколькими мужчинами. Об этом телеведущая откровенно рассказывала в подкасте «НеДудь» и других изданиях.
«Я в свободном плавании уже давно, но это не отменяет личную жизнь. Свидания, секс, встречи, просмотр кино дома, когда ребенок с отцом», — заявила Водонаева изданию «Газета.RU»По словам артистки, долгое время она старалась не выносить такие подробности на публику — прежде всего из-за сына Богдана. Но от встреч с разными мужчинами отказаться так и не смогла. В итоге Водонаева решила не сдерживать своих желаний, но при этом окружила личную жизнь плотной завесой тайны. Больше всего она боялась, что сын увидит её с каким-нибудь партнёром, которому она будет строить глазки или признаваться в любви. Интересно то, что звезда общалась сразу с несколькими мужчинами, и они даже не подозревали о существовании друг друга. Но хранить секреты вечно не получилось. Рано или поздно тайное становится явным. В том же откровенном интервью звезда призналась: недавно Богдан всё же столкнулся с одним из её поклонников, но встреча была случайной.
«Они друг про друга не знают. И, надеюсь, этот эфир тоже не посмотрят. Хотя есть один, который все мои интервью смотрит», — сказала бывшая участница «Дома-2».
Стоит отметить, что идея таких отношений пришла Водонаевой в голову ещё в 2019 году. Именно тогда, во время съёмок шоу «Алёна, блин», телеведущая призналась, что хочет воспользоваться своим незамужним статусом и закрутить сразу несколько романов.
«А кому я что должна? Я не жена никому. Мужьям я никогда не изменяла — ни первому, ни второму», заявила она.В тот период Водонаева не так активно вела свою личную жизнь. После развода она ходила на свидания, тщательно выбирала спутника, долго присматривалась, при этом интимная связь не была для неё самоцелью. Телеведущая признавалась, что была готова к серьёзным отношениям, но так и не смогла найти подходящего человека. Вероятно, и к 2026 году поиски не увенчались успехом — поэтому она и воплотила в жизнь давнюю идею о нескольких романах сразу. При этом от другой своей фантазии звезда, похоже, отказалась. После развода она хотела экспериментов, в том числе секса втроём, но, по её словам, знакомить своих мужчин друг с другом она всё же не решилась.
Как Водонаева выбирает мужчинИнтервью Алёны YouTube-каналу «Нежный редактор» многое объясняет в нынешней личной жизни Водонаевой. Например, почему её сегодняшние избранники до сих пор не в курсе существования друг друга. Дело в одном главном критерии: как мужчина относится к шоу-бизнесу и соцсетям. Девушка всегда гордилась своей профессией и не терпела критики на этот счёт. Её позиция предельно ясна: у «нормального мужика» социальных сетей быть не должно. Кроме того, бывшая участница «Дома-2» подчеркнула: настоящего мужчину не должно смущать её телевизионное прошлое.
«Всеми своими шоу я горжусь. Вышла первый раз замуж за одного из достойнейших самцов нашей страны, от которого я родила ребёнка, — вот он не смотрит никакие шоу. У нормального мужика не должно быть даже инстаграмма», — заявила Воданаева.Тогда, в 2019 году, такое заявление никого особенно не удивило — публика была занята обсуждением её откровений, нецензурной брани и конфликта с Ксенией Бородиной а также Айзой Анохиной, и отнеслась к этим словам вполне спокойно. А вот в апреле 2026-го комментаторы взглянули на них под совершенно другим углом. Некоторые пользователи тут же сделали свой вывод: взгляды Водонаевой сформировались вовсе не случайно. Мол, мужчины без соцсетей — идеальный вариант, потому что от них проще прятать других. Стыдливость — не про Водонаеву. Она всегда открыто говорила о своём лёгком отношении к романам. Развелась — и почти сразу же нашла утешение. По её собственным словам, на четвёртый день после расставания у неё уже был новый мужчина.
«Постоянно кто-то клеится, постоянно кто-то есть. У меня был офигенный секс ровно через четыре дня после того, как я сказала второму мужу, чтобы он уходил», — рассказывала звезда в интервью шоу «Алёна, блин».Но тут важно другое: подобное поведение, по словам телеведущей, прекращалось, как только в её жизни появлялся «тот самый» мужчина. Алёна надеялась обрести долгожданное счастье в браке. О первом муже, Алексее Малакееве, она до сих пор отзывается с теплом — даже спустя много лет после развода. Но создать по-настоящему крепкую семью у телеведущей так и не получилось.
Скандалы, ссоры и поиски счастьяСлавы и внимания Алёна Водонаева жаждала всегда. Эпатаж стал её визитной карточкой. Всё началось с «Дома-2»: едва появившись на проекте, она тут же влюбила в себя Степана Меньшикова. Вот только не семья была ей нужна, а зрительский интерес. Полтора года скандалов, ссор и примирений. Когда Меньшиков устал, на его месте оказался Антон Потапович, а следом за ним появился и Май Абрикосов. В разгар бурных отношений Водонаева умудрялась провоцировать скандалы и с другими звёздами, в их число попала и певица Ольга Бузова. Однако задерживаться в проекте Алёна не собиралась: в 2007 году она покинула шоу и тут же закрутила роман с предпринимателем Алексеем Малакеевым. Казалось, избранник отвечал всем её запросам. Но телеведущая продолжала сниматься в откровенных клипах, и это вызывало недовольство супруга.Но вопреки всему в 2009 году она вышла за него замуж, а в 2010 году родила сына Богдана. До рождения Богдана у Водонаевой было три выкидыша. Она почти отчаялась; Алексей Малакеев в тот период был для неё настоящей опорой: он помог ей пережить боль и справиться со страхами. Однако после рождения долгожданного наследника идиллия в семье закончилась; в 2013 году стало ясно: что-то пошло не так. Отношения дали трещину, и Водонаева снова осталась одна. После развода Алёна не хотела серьёзных отношений. Слухи о её романах множились, да она и сама подогревала интерес провокациями.
Потом встретила Антона Короткова — готовились к свадьбе. Но в последний момент влюбилась в другого. Так вторым мужем стал диджей Алексей Комов. Долгое время пара жила на два города, но это не помешало им официально оформить отношения. Однако брак продержался недолго — распался уже в 2019 году. В интервью «Русскому радио» Алле Доалвтовой Водонаева объяснила, что пошло не так. По её словам, партнёр не оправдал ожиданий — не смог стать главой семьи. Она откровенно говорила: ей нужна не только любовь, но и финансовая защита. Алексей, безусловно, человек творческий, музыкант. Но и сама Алёна — не только певица, но и писательница. Однако одними книжками, рассуждала она, сыт не будешь, ей хотелось бы больше спать, а работать должен мужчина. В их паре, увы, всё было наоборот.
«Я тащила весь груз ответственности на себе. Но я устала быть сильной. Я не ругалась. Давала ему шанс. Сейчас, кстати, мы в прекрасных отношениях. Хотя, конечно, Алексей в обиде на меня. Семью создать на долгие годы у нас не получилось», — рассказывала телезвезда.Бывший жених Алёны Водонаевой погиб при выполнении боевых задач на Украине.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», — написала телеведущая в соцсетях.Она также призналась, что до сих пор хранит обручальное кольцо, которое Коротков подарил ей в 2015 году, когда они планировали свадьбу.