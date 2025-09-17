«Секс очень важен»: Полина Диброва впервые рассказала о разводе, романе с женатым олигархом Товстиком и страхе за будущее

17 сентября 2025, 09:04

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

После 16 лет брака супруга телеведущего Дмитрия Диброва, 36-летняя Полина Диброва, решилась на откровенное интервью. В беседе с Лаурой Джугелией она впервые прокомментировала свой уход от мужа и рассказала о новых отношениях с миллиардером Романом Товстиком, дружбе с его женой, реакции семьи, личных переживаниях и попытке сохранить уважение в разрушенной, но ценной для неё семье. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание

Разговор на Сейшелах: как Полина сообщила Дмитрию о разрыве Новые отношения с миллиардером Товстиком — и старая дружба с его женой О реакции Елены Товстик и готовности взять удар на себя Трое детей, хейт и страх за будущее О текущих отношениях с Романом Товстиком О будущем с Дмитрием Дибровым: уважение и общие дети



Разговор на Сейшелах: как Полина сообщила Дмитрию о разрыве

Полина Диброва с мужем (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

«Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я сошла с ума, он не поверил мне», — сказала Полина.

«Я просто пришла и честно всё сказала, и это было очень тяжело и сложно», — призналась Диброва.

Новые отношения с миллиардером Товстиком — и старая дружба с его женой

«Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Но просто никто никогда не мог себе ничего позволить», — призналась Диброва.

Роман Товстик с женой (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

«Развод бы состоялся и без этого. Возможно, мы дали себе разрешение на чувства именно потому, что понимали, что это неминуемо», — рассказала Полина.

О реакции Елены Товстик и готовности взять удар на себя

«Я понимаю Елену прекрасно, она убитая горем женщина. Если ей будет от этого легче, я на себя готова взять удар», — сообщила Полина.

Елена Товстик (Фото: Instagram* / @elenatovstik)

Трое детей, хейт и страх за будущее

«Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми. Я не понимаю, что будет с моим клубом после этого хейта», — рассказала Полина.

«Когда решение твоё, ты берёшь за это ответственность... Это как прыгнуть в горящий океан. Мне очень сложно», — призналась Диброва.

Полина Диброва с мужем и детьми (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

«Безусловно, поддержка Димы будет, ведь он очень достойный мужчина. Но какой бы поддержки ни было, женщина должна рассчитывать на себя», — честно рассказала Полина.

О текущих отношениях с Романом Товстиком

«Мы сейчас на неком удалении. Это его жизнь, и я желаю ему это экологично завершить», — призналась Полина.

О будущем с Дмитрием Дибровым: уважение и общие дети

«То, что у нас происходит с Дмитрием, мы стараемся построить фундамент, на котором будем воспитывать наших детей», — отметила Полина.

Полина Диброва с мужем (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

«И у меня, и у него есть обиды. Так просто 16 лет не проходят... И это уж точно не влюблённость какая-то. Это понимание, что дальше иду сама», — призналась Диброва.

«Секс очень важен в отношениях. Это то, что соединяет двух людей. И когда этого нет, то это становится заметным (...) Отношения идут, правда, на спад. Поэтому с этим что-то нужно делать. Но это не причина нашего расхода», — заверила Диброва.