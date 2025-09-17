«Секс очень важен»: Полина Диброва впервые рассказала о разводе, романе с женатым олигархом Товстиком и страхе за будущее
После 16 лет брака супруга телеведущего Дмитрия Диброва, 36-летняя Полина Диброва, решилась на откровенное интервью. В беседе с Лаурой Джугелией она впервые прокомментировала свой уход от мужа и рассказала о новых отношениях с миллиардером Романом Товстиком, дружбе с его женой, реакции семьи, личных переживаниях и попытке сохранить уважение в разрушенной, но ценной для неё семье. Подробнее — в материале «Радио 1».
Разговор на Сейшелах: как Полина сообщила Дмитрию о разрывеПо словам Полины, она долго не могла решиться на честный разговор с мужем. Чтобы подготовиться, женщина консультировалась с психологом и духовником. К диалогу она пришла во время семейного отпуска на Сейшелах.
«Я просто не понимала, что мне делать, как человеку сказать об этом. Дима подумал, что я сошла с ума, он не поверил мне», — сказала Полина.Она не хотела лгать Дмитрию, с которым воспитала троих сыновей. Её решение было продиктовано внутренним разрушением: жить в обмане становилось невыносимо.
«Я просто пришла и честно всё сказала, и это было очень тяжело и сложно», — призналась Диброва.
Новые отношения с миллиардером Товстиком — и старая дружба с его женойОтношения с бизнесменом Романом Товстиком, которому 50 лет, по словам Полины, начались только в начале 2025 года. Однако симпатия возникла задолго до этого — они давно знали друг друга, и Полина даже дружила с его супругой Еленой.
«Были ли мы интересны друг другу прежде? Да. Но просто никто никогда не мог себе ничего позволить», — призналась Диброва.Полина и Елена Товстик общались семьями, состояли в одном клубе, вместе отмечали дни рождения детей. Сейчас именно Полину винят в разрушении семьи, но она считает это несправедливым.
«Развод бы состоялся и без этого. Возможно, мы дали себе разрешение на чувства именно потому, что понимали, что это неминуемо», — рассказала Полина.
О реакции Елены Товстик и готовности взять удар на себяПолина не обвиняет супругу Романа и не держит на неё зла. Более того, она готова к разговору и даже — если потребуется — к поддержке.
«Я понимаю Елену прекрасно, она убитая горем женщина. Если ей будет от этого легче, я на себя готова взять удар», — сообщила Полина.Также Диброва отметила, что для неё Елена не является врагом. Она подчеркнула, что её поступки были продиктованы честностью перед собой и другими — но вовсе не желанием разрушать чужую семью.
Трое детей, хейт и страх за будущееПосле разрыва Полина осталась с тремя детьми. Общественная реакция на развод оказалась болезненной — её обвиняют в том, что она «урвала миллиардера».
«Никто не видит объективности ситуации. Я осталась одна с тремя детьми. Я не понимаю, что будет с моим клубом после этого хейта», — рассказала Полина.Однако она не перекладывает ответственность — наоборот, принимает всё, что происходит, как свой выбор.
«Когда решение твоё, ты берёшь за это ответственность... Это как прыгнуть в горящий океан. Мне очень сложно», — призналась Диброва.Полина подчеркнула, что дети — её опора, и рассчитывать она собирается прежде всего на себя.
«Безусловно, поддержка Димы будет, ведь он очень достойный мужчина. Но какой бы поддержки ни было, женщина должна рассчитывать на себя», — честно рассказала Полина.
О текущих отношениях с Романом ТовстикомНесмотря на то, что чувства есть, сейчас Полина и Роман держат дистанцию. Она не комментирует детали, но ясно даёт понять: роман — не повод для скандала, а личная история.
«Мы сейчас на неком удалении. Это его жизнь, и я желаю ему это экологично завершить», — призналась Полина.
О будущем с Дмитрием Дибровым: уважение и общие детиС бывшим мужем Полина не сжигает мосты. Напротив, она старается выстроить новый формат отношений — уважительный, зрелый, ради общего будущего их детей.
«То, что у нас происходит с Дмитрием, мы стараемся построить фундамент, на котором будем воспитывать наших детей», — отметила Полина.Развод не стал для них внезапной трагедией — скорее, результатом накопившихся обстоятельств.
«И у меня, и у него есть обиды. Так просто 16 лет не проходят... И это уж точно не влюблённость какая-то. Это понимание, что дальше иду сама», — призналась Диброва.На вопрос Джугелии о том, послужили ли проблемы в сексе причиной расставания, Диброва ответила отрицательно.
«Секс очень важен в отношениях. Это то, что соединяет двух людей. И когда этого нет, то это становится заметным (...) Отношения идут, правда, на спад. Поэтому с этим что-то нужно делать. Но это не причина нашего расхода», — заверила Диброва.
*принадлежит Meta, запрещённой в России