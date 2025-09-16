Жена Диброва раскрыла причины их развода и ответила на вопрос о проблемах в сексе

16 сентября 2025, 16:43

Жена Диброва заявила, что начала испытывать чувства к Роману Товстику

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров)

Супруга известного российского телеведущего Дмитрия Диброва Полина раскрыла причины их расставания и ответила на вопрос о проблемах в сексе. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.





Диброва отметила, что ее чувства к мужу менялись постепенно.





«Я поняла, что мое отношение к Дмитрию трансформируется из области любви как к мужчине в область любви как к другу, как к отцу, как к наставнику, к учителю», — пояснила Полина.