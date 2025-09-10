«Ушла в одних трусах»: как Дибровы поделили детей и почему телеведущий оставил жену без имущества и денег
Развод 65-летнего Дмитрия Диброва с женой до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Телеведущий прожил с 36-летней Полиной больше 16 лет, но это не помешало ей уйти к 50-летнему Роману Товстику — другу семьи. Бизнесмен ради новой возлюбленной оставил супругу Елену, недавно подарившую ему шестого ребенка. Как Дибровы поделили детей и что досталось Полине от брака — в материале «Радио 1».
С чего начался разлад в семье ДибровыхКогда-то Полина основала женский клуб для жен богачей — путешествовала с ними и развлекала, организовывая разные мероприятия. По словам подруг Дибровой, в последнее время она стала активно помогать Товстику с бизнесом. Вероятно, советовала им напитки для похудения, реализацией которых занимается бизнесмен. Не секрет, что за это Полина получала деньги — скорее всего, приличный процент от продаж.
Как пишет kp.ru, в телефонах жена телеведущего была записана не под своим именем. Ее чаще вносили в контакты как специалиста по спортивному питанию. Поговаривают, что именно подработка Полины повлияла на ее отношения с миллиардером.
Законная избранница журналиста подала на развод и съехала от мужа в новый дом, который находится рядом с особняком Дибровых в поселке Лапино. Юрист Екатерина Гордон заявила, что жилье для ее подопечной приобрел Роман. Стоимость этого дома на момент покупки составляла 141 миллион рублей.
«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. <…> Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается», — рассказала о своем решении женщина.
Как Дмитрий Дибров скрывает «грустные глаза»Дмитрий, в свою очередь, по-прежнему проживает в своем поместье в столице, где встречается с друзьями. Его гостями недавно стали близняшки Волга и Катя Король — звезды Первого канала. В личной студии Диброва они записывают песни. Сами девушки отмечают, что шоумен живет не один — с ним остался 15-летний сын Саша. Двое младших сыновей — 11-летний Федор и 10-летний Илья — перебрались к матери.
Несмотря на громкий скандал, Дмитрий сохраняет лицо на публике. Например, недавно он появился вместе с Полиной и детьми на линейке в честь Дня Знаний, словно в их семье царит гармония. Кроме того, телеведущий начал активно посещать светские мероприятия. О разводе говорить он не хочет, но не исключает, что в его жизни вновь появится кто-то особенный.
«Как Господь управит. Каково мне сейчас? Это очень сложный вопрос. Надеюсь, вы сами на него ответите. Я что, бобыль? У меня есть прислуга, шофер возит детей в школу. Я стараюсь, чтобы помощница не готовила мне еду. Я сам приготовлю, тем более что мне нельзя есть после шести», — высказался Дмитрий.Однако, как писали некоторые, за иронией скрывались «грустные глаза». Полина же в своих заявлениях намекает на то, что после развода ни у кого не осталось обид.
Почему Полина Диброва «ушла в одних трусах»В ходе развода супруги должны были поделить совместно нажитое имущество. Дибровы не приводят подробностей по этой теме, но журналисты их узнали от знакомой Полины.
По ее словам, Дмитрий не высказывает ничего плохого о супруге и молчит о разводе, так как это прописано в их договоре. Женщина пояснила, что он согласился на такие условия, чтобы оставить все деньги и недвижимость себе.
«Полина ушла от него «в одних трусах». Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено. Так что Дибров с финансовой точки зрения в плюсе, а мог бы остаться без половины имущества и сбережений, да еще и с выплатой больших алиментов. Как минимум тысяч 300 ему пришлось бы каждый месяц отдавать бывшей жене. И это не считая расходов на обучение троих мальчиков», — рассказала она.Также приятельница Дибровой поведала, как у шоумена обстоят дела с заработком. Когда-то он имел стабильный доход, но после инсульта и ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером» возникли проблемы. Дмитрий нечасто появляется на телевидении и не имеет «побочного» бизнеса. Его все еще приглашают в новые проекты, но это происходит не так часто.
«У них и раньше с Полиной были кризисы на фоне его переживаний из-за финансов», — отметила она.В итоге все имущество и банковские счета остались в распоряжении телеведущего. Полина же отказалась на что-либо претендовать. Что касается детей, они договорились не прописывать единоличную опеку — мальчики будут жить и у матери, и у отца.
«Конечно, Дима переживает, в таком возрасте остаться одному тяжело. Но, думаю, в одиночестве он долго не пробудет. Дибров уже проявляет активный интерес к молодым дамам», — заключила знакомая Полины.
Что теперь принадлежит ДибровуЗа 16 лет совместной жизни Дибровы возвели по проекту Полины трехэтажный особняк на Рублевке площадью 1100 квадратов. В нем есть бассейн, домашний кинотеатр, сауна и фонтаны. Риелторы оценивают стоимость этого дома в 400 миллионов рублей.
Кроме того, у супругов имеются две квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых составляет около 196 миллионов рублей. Однако вся эта недвижимость оформлена на Дмитрия.
Известно, что телеведущий подарил Полине целый автопарк, в котором находятся MINI Cooper, Audi A7 и Porsche Cayenne. У самого шоумена есть два автомобиля — Toyota Alphard и Mercedes CL-Класса.