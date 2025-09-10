10 сентября 2025, 16:06

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Развод 65-летнего Дмитрия Диброва с женой до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем в Сети. Телеведущий прожил с 36-летней Полиной больше 16 лет, но это не помешало ей уйти к 50-летнему Роману Товстику — другу семьи. Бизнесмен ради новой возлюбленной оставил супругу Елену, недавно подарившую ему шестого ребенка. Как Дибровы поделили детей и что досталось Полине от брака — в материале «Радио 1».







С чего начался разлад в семье Дибровых

«Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня это друг, наставник и очень любимый человек. <…> Наша общая история с ним уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается», — рассказала о своем решении женщина.

Как Дмитрий Дибров скрывает «грустные глаза»



«Как Господь управит. Каково мне сейчас? Это очень сложный вопрос. Надеюсь, вы сами на него ответите. Я что, бобыль? У меня есть прислуга, шофер возит детей в школу. Я стараюсь, чтобы помощница не готовила мне еду. Я сам приготовлю, тем более что мне нельзя есть после шести», — высказался Дмитрий.

Дмитрий Дибров (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



Почему Полина Диброва «ушла в одних трусах»



«Полина ушла от него «в одних трусах». Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено. Так что Дибров с финансовой точки зрения в плюсе, а мог бы остаться без половины имущества и сбережений, да еще и с выплатой больших алиментов. Как минимум тысяч 300 ему пришлось бы каждый месяц отдавать бывшей жене. И это не считая расходов на обучение троих мальчиков», — рассказала она.

«У них и раньше с Полиной были кризисы на фоне его переживаний из-за финансов», — отметила она.

Дмитрий и Полина Дибровы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Конечно, Дима переживает, в таком возрасте остаться одному тяжело. Но, думаю, в одиночестве он долго не пробудет. Дибров уже проявляет активный интерес к молодым дамам», — заключила знакомая Полины.

Что теперь принадлежит Диброву