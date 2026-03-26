Секс-скандалы, эротические видео, наркотики и измена беременной жене: Никита Джигурда в 65 по-прежнему поражает своими выходками
Никита Джигурда — актер, кинорежиссер, сценарист и певец, родился 27 марта 1961 года в Киеве. Грива волос, борода, секс-скандалы, обвинения в педофилии, утечки эротических видео. Мужчина всегда находил поводы для обсуждений в прессе на протяжении всей своей долгой жизни. В 2026 году ему стукнет 65 лет, и похоже, что он не собирается исчезать из поля зрения. Подробнее о нём читайте в материале «Радио 1».
Юность и психиатрическая клиникаРодители знаменитости, Борис и Ядвига, были инженерами в оборонной промышленности, у артиста есть два брата — Сергей и Руслан. После школы юноша поступил в Киевский институт физкультуры, где стал кандидатом в мастера спорта по гребле на каноэ, но через полтора года забрал документы и перешел в Киевский театральный институт. В 1983 году, по совету режиссера Виталия Малахова, переехал в Москву, где зачислился в Щукинское училище и закончил его в 1987 году.
«Был страшный скандал в физкультурном институте, когда я забирал оттуда документы, дома тоже были против моего ухода, так как справедливо полагали, что в случае провала я могу «загреметь» в армию. Но, к удивлению всех, я стал студентом «Щуки», — делился воспоминаниями шоумен.
В этом же году начал работать в Театре на Таганке под руководством Юрия Любимова. В мае 1981 года Джигурда попал в психиатрическую клинику с диагнозом «гипоманиакальный психоз».
«Кололи всякой дрянью, лечили электричеством. Чувствовал себя полным идиотом. Попадал и в милицию, и в КГБ, прошёл через поломанные пальцы, так как был буйным парнем, естественно, оказывал сопротивление, меня исключали из института», — честно и вполне серьёзно рассказывал мужчина журналистам.
КарьераВ 26 лет Никита Джигурда начал свою карьеру в театре, а затем стал частью труппы «У Никитских ворот». Его кинодебют состоялся в 1986 году с ролью солдата в фильме «Раненые камни». В 1991 году он сыграл Андрея Курбского в «Откровении Иоанна Первопечатника» и снялся в фильме «Счастливого рождества в Париже! или Банда лесбиянок». Мужчина также снял эротическую картину «Супермен поневоле, или Эротический мутант», в которой участвовали известные актеры. Кроме того, его работа в фильме «Любить по-русски» о противостоянии «новых русских» и фермеров была положительно воспринята зрителями. Пробовал артист развиваться и в музыкальном направлении. Он начал в 1987 году с альбома «Перестройка», где использовал стихи Есенина и Высоцкого на знакомые мелодии.
В 2000-х артист активно выпускал до трех альбомов в год, включая кавер-сборник «Раздвигая горизонты» на песни Высоцкого в 2004 году. Сегодня он продолжает следовать модным трендам. Ранее выпустил видео «Оп-па-джигурда» на Красной площади.
Приход на телевидениеНикита Джигурда стал популярным благодаря своему яркому и провокационному стилю, который он начал развивать с приходом телешоу в жанре ток-шоу. В начале своей карьеры юноша был известен лишь узкому кругу интеллектуалов, но быстро осознал, что шоу и эпатаж могут принести успех. В 2008 году участие в реалити-шоу «Последний герой» и последующий скандал на программе «Пусть говорят» закрепили за ним образ громогласного скандалиста. Его эксцентричные поступки и провокационные стихи привлекли внимание широкой аудитории и сделали его заметной фигурой в шоу-бизнесе.
Оккультизм и эзотерикаВ 2016 году Никита шокировал публику, появившись без бороды и объявив о намерении изменить фамилию на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Он увлекся оккультизмом и эзотерикой с 1995 года, изучая тайные ордена и философию Елены Блаватской. Джигурда украсил свое тело татуировками со славянскими символами, включая свастику, которую он трактует как знак «Агни». В 2017 году интернет-пользователи призвали министра здравоохранения отправить его на психиатрическое лечение, на что он ответил, что готов пройти обследование. Артист также опровергал слухи о наркотиках, демонстрируя тесты на запрещенные вещества.
Личная жизньНикита известен своими скандальными отношениями с женщинами, которых он называет «богинями». Его первая жена, Марина Есипенко, сбежала к барду Олегу Митяеву после 11 лет совместной жизни из-за психического состояния Джигурды. Со второй супругой, Яной Павелковской, он познакомился, когда ей было всего 13 лет, у них родились двое сыновей. Однако во время беременности девушки Никита изменил ей с фигуристкой Мариной Анисиной, которая вскоре стала его женой. Их отношения были полны скандалов, включая откровенные видео и аннулирование их венчания священниками. После развода в 2015 году они снова поженились в 2021 году.
Джигурда также не упускал возможности флиртовать с балериной Анастасией Волочковой. Хотя о романтических отношениях между ними ничего не известно, он не стеснялся проявлять физическую близость к ней на публике. Марина Анисина, будучи женой знаменитости с 2008 года, прощала ему измены и странное поведение. Однако однажды она застала его с другой женщиной. Чтобы оправдаться, Никита обвинил своего директора Евгения, с которым работал много лет. Анисина, похоже, снова поверила мужу, но сильно разозлилась на директора и уволила его. Пара собралась подать в суд на Евгения за воровство денег из гонораров Никиты и за более серьезные обвинения. Они утверждают, что он неправильно обращался с их дочерью Эвой-Владой.