«Её надо петь!»: Гагарина отозвала резкие слова о Бузовой и назвала её умной

26 марта 2026, 12:01

Певица Полина Гагарина отозвала слова о том, что Ольге Бузовой не надо петь

Певица Полина Гагарина в эфире «Шоу Воли» отозвала свои прежние слова о том, что телеведущей Ольге Бузовой не стоит заниматься вокалом.





Гагарина подружилась с Бузовой на съёмках шоу «Конфетка» и назвала коллегу «душевной девчонкой». Певица отметила, что Ольга умеет посмеяться над собой, а самоирония отличает умных людей.



В мае 2024-го Полина заявляла, что феномен Бузовой кроется не в музыке. Артистка считала, что телеведущей честнее называть себя шоувумен, а её поле — стендап.

«Её энергии на это хватает. Не надо петь и танцевать, потому что это, действительно, выглядит просто... Вау, наотмашь», — высказывалась она ранее.

«Бузовой надо петь! Всегда! Весь её этот образ — он шикарен, и он работает. Она — большая молодец», — заявила певица.