Стало известно о противоречивых финансовых итогах бизнеса мужа Анфисы Чеховой
Муж телеведущей Анфисы Чеховой Александр Златопольский заработал на своей кинокомпании за год 1,7 млн рублей.
Как выяснила «Газета.Ru», продюсер выступает единственным владельцем ООО «Гольдфельд Интертейнмент».
Компания занимается производством фильмов. За 2025 год Златопольский вывел организацию на чистую прибыль в размере 1,3 миллиона рублей.
При этом выручка по сравнению с 2024 годом упала на 70 процентов. Кроме того, возлюбленный Чеховой не смог погасить долг по кредиту. В 2024 году он составлял 19 миллионов рублей, а за год увеличился до 32 миллионов рублей.
