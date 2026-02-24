24 февраля 2026, 11:10

Слава Бустер (Фото: Instagram* @busterzy)

25 февраля отмечает день рождения Слава Бустер, — российский видеоблогер, известный своими стримами на тему компьютерных игр. Он разрушает стереотип, что работа в интернете не требует усилий, демонстрируя высокую вовлеченность в проекты. Парень готов работать без выходных, если это связано с его любимым делом. Подробнее о нем и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Славы Бустера Начало карьеры стримера Участие Бустера в различных шоу Компьютерный клуб Бустера Личная жизнь Бустера Отношения с Диларой Слава Бустер сейчас

Биография Славы Бустера

Начало карьеры стримера

Слава Бустер (Фото: Instagram*** @busterzy)

Участие Бустера в различных шоу

Компьютерный клуб Бустера

Личная жизнь Бустера

Отношения с Диларой

Дилара Зинатуллина (Фото: ВКонтакте @influesii)

Слава Бустер сейчас

***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.