Секс-видео, плевок на голову экс-партнёрше, нюхание стула, на котором сидела бывшая Моргенштерна*. Чем ещё сможет удивить Бустер?
25 февраля отмечает день рождения Слава Бустер, — российский видеоблогер, известный своими стримами на тему компьютерных игр. Он разрушает стереотип, что работа в интернете не требует усилий, демонстрируя высокую вовлеченность в проекты. Парень готов работать без выходных, если это связано с его любимым делом. Подробнее о нем и его личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Биография Славы БустераСлава Бустер, настоящее имя Вячеслав Леонтьев, родился 25 февраля 1997 года в Москве. В детстве он страдал от гидроцефалии и повышенного давления. Его отец рано ушел из семьи, и молодой человек связывает свою плохую успеваемость в школе с взрослением в неполной семье. Мать отправила его в кадетскую школу, чтобы оградить от негативного влияния улицы. Несмотря на трудности, годы обучения помогли ему сформировать мужской характер. В юности он начал участвовать в турнирах по киберспорту, но дисциплине так и не научился. После школы работал лишь несколько месяцев, помогая строить дом для матери.
Начало карьеры стримераС детства Вячеслав наблюдал, как его отец и старший брат играют в игры Counter-Strike, Dota и Doom. В 2008 году он случайно наткнулся на видео с передачи «Намедни» 2002 года, где показывали репортаж о поездке российских геймеров на международный турнир. Они выиграли 10 тысяч долларов, и юноша понял, что тоже хочет когда-нибудь позвонить матери и сообщить ей о своей победе. Слава начал проводить онлайн-стримы, где проходил различные игры, а его первая поездка на киберспортивный турнир состоялась в 2010 году. Ему предстояло встретиться лицом к лицу с людьми, которых он часто оскорблял во время своих трансляций, поэтому он натянул капюшон на лицо и выбрал самое укромное место, надеясь остаться незамеченным.
13 августа 2019 года Бустер запустил свой YouTube-канал, который приносил ему в среднем около 190 тысяч рублей в месяц. В том же году он начал стримить на Twitch, где за два месяца собрал 250 зрителей, а после появления с другом в Discord их число увеличилось до 1500. Благодаря быстрому накоплению капитала он смог переехать.
Участие Бустера в различных шоуВесной 2021 года Бустер появился в 3-м выпуске шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным* на YouTube-канале Gazgolder, где вместе с Алексеем Серовым, Алексеем Рыжовым и рэпером SODA LUV оценивал композиции Тимати и Вани Дмитриенко. Он назвал трек «Family» Алишера Моргенштерна* и Yung Trappa «божественным на уровне классики».
В интервью на канале «Пушка» Бустер обсудил свои взгляды на ЛГБТ**, личную жизнь и будущие проекты, а также прошел детектор лжи. К тому времени он уже начал записывать свои песни, выпустив треки «100К», «Большие боссы» и «Самый худший трек» с Егором Кридом и Эльдаром Джараховым.
Компьютерный клуб БустераВячеслав также является владельцем бизнеса. Он управляет киберспортивной командой Gun5, игровым клубом в центре Москвы и брендом игровых устройств Lunacy. Мужчину номинировали на премию Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет», а портал оценил его доход в 2,4 миллиона долларов.
Личная жизнь БустераБустер три года встречался с Екатериной Буланкиной, которая стала известна под ником Ekatze. Они познакомились в 2019 году благодаря общему другу и быстро сблизились. Девушка, мечтавшая стать актрисой и врачом, работала и училась, но юноша уговорил её заняться стримингом. В апреле 2021 года на канале GQ Russia вышло видео, где они проверяли, насколько хорошо Бустер знает Катю. Отношения стали скандальными после инцидента, когда он плюнул ей на голову во время стрима. После расставания Вячеслав заявил, что это было правильное решение, так как не испытывал чувств. Он продолжал шутить над отношениями на своих стримах, что вызвало недовольство Екатерины. Она отметила, что его поведение было некрасивым и больным для нее.
Отношения с ДиларойВ феврале 2023 года блогер отпраздновал свой день рождения в Дубае, куда по его приглашению прилетели 60 гостей, а общие расходы составили около 10 миллионов рублей. В это время в ОАЭ парня заметили в компании Дилары Зинатуллиной, бывшей жены Моргенштерна*. Первоначально стример уверял публику, что между ними лишь дружба. Однако вскоре после этого летом пара была замечена за поцелуями в машине Бустера, что подтвердило их романтические отношения. Официально о своем союзе Дилара и Бустер объявили весной 2024 года в интервью на YouTube-шоу «Вписка». Они поделились новостью, что уже живут вместе и строят совместные планы. В мае они также посетили «Шоу Воли», где рассказали о своей творческой деятельности.
Летом пара опубликовала совместные фотографии, которые намекали на возможную беременность Зинатуллиной. Однако позже на VK Fest выяснилось, что эти слухи оказались лишь шуткой. В начале 2025 года роман закончился, и Вячеслав сообщил о расставании, поблагодарив девушку за полученный опыт. На совместных стримах с Диларой Бустер удивлял своих зрителей странным поведением: как только она уходила в другую комнату, он начинал нюхать её стул. Это эксцентричное действие не оставалось незамеченным и вызывало недоумение у тысяч зрителей.
В своем интервью для шоу «Вписка» Вячеслав откровенно признался, что получает удовольствие от просмотра домашних видео с интимными моментами с девушкой. Его откровенность шокировала подписчиков и добавила новые оттенки к его уже скандальной репутации.
Слава Бустер сейчасБустер продолжает активно развивать свою карьеру, расширяя аудиторию благодаря разнообразному контенту. К весне 2023 года его подписчики на Twitch достигли 3,4 млн. Он известен своими щедрыми жестами, например, подарив геймеру без рук скин за 1 млн рублей. Слава приобрел «Мерседес» за 28 млн рублей и выпустил собственные наушники. В 2024 году он дал откровенные интервью, где рассказал о сложностях в жизни и отношениях с отцом, а также представил новый трек «Тайминг». Осенью Слава похвастался приобретением своей первой квартиры в Москве. Весной телеграм-каналы сообщили о наличии у Бустера долга перед ФНС в размере около 4,5 млн руб. В сентябре 2025-го блогер стал героем шоу «ЧБД».
