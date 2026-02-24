«Упали с 10 тысяч»: Иван Ургант сообщил о двух опасных инцидентах за границей

24 февраля 2026, 10:10

Телеведущий Иван Ургант перенёс экстренное приземление в аэропорту Мюнхена

Иван Ургант (Фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант в выпуске на своём YouTube-канале рассказал о двух инцидентах во время европейского тура. По словам шоумена, оба эпизода создали угрозу для его здоровья.





Во время перелёта из Лондона рейсом Air Serbia пилот объявил о вынужденной посадке в Мюнхене, не объясняя причин.



Ургант отметил, что самолет резко снизился, но приземление прошло благополучно. После посадки на полосе находились пожарные машины, полиция и скорая помощь. Позже выяснилось — в кабине пилотов сработали датчики дыма.

«Первое, что я вспомнил: не делал ли я ничего такого в Германии во время этого тура, из-за чего наш самолёт могли бы задержать над Мюнхеном и посадить меня там внизу», — задался вопросом Иван.