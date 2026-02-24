«Упали с 10 тысяч»: Иван Ургант сообщил о двух опасных инцидентах за границей
Телеведущий Иван Ургант перенёс экстренное приземление в аэропорту Мюнхена
Телеведущий Иван Ургант в выпуске на своём YouTube-канале рассказал о двух инцидентах во время европейского тура. По словам шоумена, оба эпизода создали угрозу для его здоровья.
Во время перелёта из Лондона рейсом Air Serbia пилот объявил о вынужденной посадке в Мюнхене, не объясняя причин.
Ургант отметил, что самолет резко снизился, но приземление прошло благополучно. После посадки на полосе находились пожарные машины, полиция и скорая помощь. Позже выяснилось — в кабине пилотов сработали датчики дыма.
«Первое, что я вспомнил: не делал ли я ничего такого в Германии во время этого тура, из-за чего наш самолёт могли бы задержать над Мюнхеном и посадить меня там внизу», — задался вопросом Иван.Второй случай произошёл на земле — на левой руке актёра образовался нарыв, из-за которого он не мог согнуть палец. Кроме того, в начале апреля Ургант сообщал о «предынфарктном» состоянии во время прогулки в Ереване.