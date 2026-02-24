Бородина злится, что Сердюкова и Омарова пригласили в одно реалити

24 февраля 2026, 09:52

Бородина поддержала отказ Сердюкова от участия в реалити-шоу «Мастер игры»

Ксения Бородина с детьми и блогер Николай Сердюков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

В начале февраля в Марокко стартовали съемки нового реалити-шоу «Мастер игры». В проекте должны были участвовать возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков и ее бывший муж Курбан Омаров. Однако в последний момент Сердюков решил отказаться от съемок.





Причиной такого решения стала встреча с Омаровым на площадке. Знаменитость полностью поддержала своего партнера и считает его действия оправданными. Она отметила, что Николай заранее предупредил организаторов о своем решении.





«"Сбежал" — это формулировка желтушников! Он просто уехал оттуда за свой счет! И правильно сделал!», — заявила россиянка.