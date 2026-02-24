Бородина злится, что Сердюкова и Омарова пригласили в одно реалити
Бородина поддержала отказ Сердюкова от участия в реалити-шоу «Мастер игры»
В начале февраля в Марокко стартовали съемки нового реалити-шоу «Мастер игры». В проекте должны были участвовать возлюбленный Ксении Бородиной Николай Сердюков и ее бывший муж Курбан Омаров. Однако в последний момент Сердюков решил отказаться от съемок.
Причиной такого решения стала встреча с Омаровым на площадке. Знаменитость полностью поддержала своего партнера и считает его действия оправданными. Она отметила, что Николай заранее предупредил организаторов о своем решении.
«"Сбежал" — это формулировка желтушников! Он просто уехал оттуда за свой счет! И правильно сделал!», — заявила россиянка.
Она добавила, что проект пытается хайповать на ее фамилии, что вызывает недовольство. Ксения развелась с Омаровым в 2021 году. Она подчеркнула, что их семье не нужно привлекать внимание общественности через скандалы. Телезвезда уверена, что приглашение Омарова и Сердюкова связано с ее нежеланием участвовать в подобных проектах.
Напомним, что Николай Сердюков стал третьим супругом Ксении Бородиной. Ранее она была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым, от которого растит дочь Марусю. Вторым мужем стал Курбан Омаров, с которым у них родилась младшая дочь Теона.