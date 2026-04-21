Семь браков на двоих, отчисление из института и роли в эпизодах: как сложилась судьба братьев Торсуевых после оглушительной славы?
Знаменитые братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы, навсегда вписавшие свои имена в историю советского кино, 22 апреля отмечают свой 60-летний юбилей. Для миллионов зрителей они навсегда остались мальчишками из фильма «Приключения Электроника», где Владимир сыграл идеального робота, а Юрий — его озорного двойника Сыроежкина. Однако реальная жизнь близнецов оказалась куда более противоречивой, чем фантастический сюжет картины. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография братьев ТорсуевыхСудьба распорядилась иронично: Владимир и Юрий Торсуевы родились 22 апреля 1966 года — в день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Их отец был высокопоставленным партийным работником, лично был знаком с Гагариным, именно поэтому одного из сыновей назвали в честь первого космонавта. Юрий и Владимир были энергичными детьми. Они увлекались хоккеем, учились играть на гитаре, а в свободное время посещали драматический кружок.
Когда Одесская киностудия объявила всесоюзный розыск мальчиков-близнецов для фильма «Приключения Электроника», режиссер Константин Бромберг пересмотрел 367 пар, пока не наткнулся на Торсуевых. Володя стал идеальным роботом с «остекленевшими» глазами, а Юра — хулиганистым Сыроежкиным. Успех фильма был оглушительным: после выхода картины в 1980 году вся страна узнала 14-летних подростков. Казалось, дорога в большое кино для них открыта, но последовали лишь эпизодические роли в лентах «Незнайка с нашего двора», драмах «Русские братья» и «Венецианское зеркало».
Почему же звезды «Электроника» перестали сниматься? Дело в том, что братья не пошли учиться в театральный вуз, а решили выбрать для себя более серьезную профессию. Сначала они поступили в Полиграфический институт, но буквально через год интерес полностью иссяк, и оба брата были отчислены. Затем была армия, работа на хлебозаводе и учеба в МГУ, которую так никто и не закончил.
Понимая, что звездный статус меркнет, Торсуевы занялись бизнесом. Самым необычным их проектом стал магазин «Близнецы и компания», куда они набирали персонал исключительно из пар близнецов. Позже у них были ночные клубы, автосервис и винный бизнес.
«Было интересное время. Мы начали с ларька, потом это выросло в магазин, потом — в несколько магазинов. А чем больше бизнес, тем больше проблем. Мы попали в мясорубку, так уж случилось», — делился Юрий Торсуев в интервью журналу «Моя семья».Финансовые проблемы вынудили Юрия Торсуева временно покинуть Россию. Пока Юрий был за границей и пробовал жить в Европе, Владимир сделал резкий поворот в карьере. Он устроился на киностудию «ТриТэ» к Никите Михалкову, где работал администратором, а затем уехал на Крайний Север. В течение восьми лет Владимир работал в «Норильском никеле», дослужившись до ведущего специалиста, а позже стал советником по таможенным вопросам в администрации Красноярского края. Юрий же, вернувшись в Россию, сконцентрировался на тюнинге автомобилей и мотоциклов, а также начал активно возвращаться в кино, пусть и в эпизодических ролях.
Семь браков и романы: бурная личная жизнь кумировЛичная жизнь братьев Торсуевых всегда была насыщенной. После фильма «Приключения Электроника» девушки буквально висли на своих кумирах. На двоих у них насчитывается семь официальных браков и еще несколько гражданских союзов. Владимир, который в жизни оказался полной противоположностью рассудительного Электроника, имеет за плечами пять официальных жен. Он женился впервые сразу после школы, и тот брак распался через месяц. С третьей супругой Ириной он добивался отношений десять лет, но и это не спасло союз. Только в 42 года Владимир впервые стал отцом — его супруга Мария родила дочь Елизавету, о которой он долго мечтал.
Последним на сегодняшний день браком актера стал союз с украинкой Лилией в 2020 году. Так случилось, что с Лилией Владимир развелся из-за разницы во взглядах на политическую ситуацию в стране. Но любовь взяла верх, и в 2026 году она во второй раз стала его женой.
Юрий Торсуев, известный по роли хулигана Сыроежкина, оказался более стабильным. Он был женат дважды. Первая супруга прожила с ним десять лет, однако брак распался. Во втором браке у Юрия родились двое детей — сын Никита (2002 г.р.) и дочь Анастасия.
Жизнь сегодняНесмотря на возраст, братья Торсуевы активно работают. Последними работами Владимира в кино являются «Аба и Son» и «Подмосковная история». Юрий не отстает от брата: в 2024 году его можно было увидеть в картинах «Ополченский романс» и «Отдам маму замуж», а в производстве находится лента «Остров Юрьева». Что касается совместной работы братьев, то в 2026 году уже анонсирован выход сериала «Дом мод» (режиссер Валерий Переверзев), где Торсуевы вновь появятся вместе.
Кроме того, братья не оставляют идею возродить культового персонажа. В интервью «Аргументам и Фактам» Владимир Торсуев рассказал:
«Мы с братом сняли пилот "Возвращение Электроника", но пока решили не запускаться. Хотя знаю, что кинокомпания "Юнофильм" готовит новую историю про нашего героя. Интересно, каким бы он был сейчас, в эпоху интернета и нейросетей».