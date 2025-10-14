Достижения.рф

Семь наследников Романа Абрамовича: шикарные квартиры, зарубежные адреса и скрытый образ жизни. Как живут все дети миллиардера?

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Роман Абрамович широко известен как успешный российский бизнесмен и экс-владелец английского футбольного клуба Chelsea. Несмотря на пристальное внимание прессы, он бережно охраняет личную жизнь семьи. У Абрамовича семь детей, каждый занят своим делом вдали от публичности. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».



Первая семья

Роман Абрамович создал свою первую семью еще до того, как стал известен. В 1987 году он женился на Ольге Лысовой, которая была старше его на три года. Для молодого предпринимателя это не имело значения, как и то, что у Ольги уже была дочь Анастасия от предыдущих отношений.

«Он выглядел очень взрослым для своего возраста. Я рассказала ему о дочери, а он ответил, что это не проблема и любит детей. Он был настоящим джентльменом», — делилась она.

Их семейная жизнь началась с небольшого бизнеса — они открыли магазин игрушек. Каждый день Роман и Ольга продавали куклы и машинки. Мужчина мечтал о собственных детях, но женщина не могла родить. Постепенно он стал реже бывать дома, и их общение почти прекратилось. К 1990 году стало ясно, что брак не имеет смысла. Роман решил развестись.

Роман Абрамович (Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин)

Второй брак

Абрамович встретил свою вторую жену, Ирину Маландину, в самолёте. Она только что начала работать стюардессой в «Аэрофлот» благодаря помощи тёти, а он часто летал по делам. Во время одного из рейсов мужчина заметил белокурую стюардессу и сразу почувствовал к ней симпатию. Их сблизили общие переживания: он рос без родителей, а она рано потеряла отца.

Хотя Роман всё ещё был женат, он не скрывал свои чувства к Ирине. После трудного развода с первой супругой в 1991 году они поженились. Для Романа, который всегда мечтал о большой семье, Ирина стала идеальной партнершей. Она родила ему пятерых детей: Анну, Софью, Аркадия, Арину и Илью. Ирина полностью посвятила себя семье, заботилась о детях и создавала уют в доме, всегда поддерживая мужа. Снаружи их жизнь выглядела идеальной: крепкий брак, любящие дети и финансовая стабильность. Но, как и у всех, у них были свои трудности.

«Моя жизнь с Романом — совсем не та сказка, о которой рассказывают газеты. Для моей безопасности и, главное, безопасности наших детей он нанимал целый штат сотрудников из охранного агентства. Мы меняли номера сотовых телефонов раз в неделю, чтобы никто не мог отследить мое местонахождение», — говорила Ирина.

Они расстались в 2007- м году, прожив 16 лет вместе.

Роман с Жуковой

После Ирины в жизни Романа появилась Дарья Жукова, которая была на 15 лет младше него. С детства она привыкла к роскоши и встречалась только с самыми завидными парнями. Их знакомство произошло на футбольном матче в Барселоне в 2005 году.

Дпрья Жукова (Фото: Instagram* @dasha)
В 2009 году у них родился сын Аарон, а через четыре года — дочь Лея. Однако в 2017 году, после десяти лет совместной жизни, они объявили о расставании. Через два года Дарья вышла замуж за греческого миллиардера. Роман, по слухам, начал встречаться с молодой актрисой Александрой Корендюк.

Роман Абрамович (Фото: Instagram* @_roman_abramovich_)

Дети Романа Абрамовича

Анна

Анне Абрамович сейчас 33 года. Она старшая дочь Романа и живет совсем не так, как многие могли бы подумать. Анна закончила университет в Америке, где изучала философию. Сначала она жила в шикарной квартире отца в Лондоне, потом переехала в Нью-Йорк, а сейчас снова вернулась в Англию. В 18 лет девушка вышла замуж, но брак быстро распался. Теперь Анна старается не афишировать свою личную жизнь и избегает публичности. Она не появляется на светских мероприятиях и предпочитает оставаться в тени. В прошлом году на ее руке заметили помолвочное кольцо, но кто её избранник — загадка.

Аркадий

Аркадий Абрамович, старший сын миллиардера, родился в 1993 году. Он учился в университете в США и уже тогда начал заниматься бизнесом. У него есть собственная нефтегазовая компания и проект по выращиванию овощей в российских теплицах. Аркадий с детства сопровождал отца на переговорах. В 2010 году он пытался купить датский футбольный клуб «Копенгаген», но сделка не состоялась. Недавно он развелся с женой Марией.

Софья

Софья Абрамович, родившаяся в 1995 году, ведет совершенно другой образ жизни, чем её брат и сестра. Она активно делится моментами своей жизни в соцсетях: дорогие отели, яхты и экзотические курорты заполняют её профили. После получения диплома по маркетингу Софья увлеклась конным спортом. Сначала она выступала под российским флагом, а теперь представляет Великобританию на международных соревнованиях. У неё есть несколько породистых лошадей.

Софья Абрамович (Фото: Instagram* @sofiaabramovich97)

Арина

Арина — младшая дочь Романа от второго брака, ей 22 года. В отличие от Софьи, она ведет более закрытый образ жизни, хотя тоже увлекается конным спортом. Сейчас Арина заканчивает колледж в Британии и планирует переезд в Австралию для дальнейшего обучения. Её безопасность тщательно охраняется: она перемещается по Лондону в бронированном автомобиле с охраной.

Илья

Илья, родившийся в 2003 году, стал пятым ребенком в семье. О нем известно немного, но мама Ирина делилась, что он учится в хорошей школе. Все дети в семье воспитывались строго, их учили быть добрыми и трудолюбивыми.

Лея и Аарон

Лея — младшая дочь Романа и Дарьи Жуковой. Она растет самостоятельной и независимой. Несмотря на попытки матери привить ей любовь к искусству, Лея проявляет к этому мало интереса. Она учится в закрытой британской школе и увлекается точными науками. У Леи есть старший брат Аарон, который также родился в этом браке. Несмотря на развод родителей, оба ребенка растут в атмосфере заботы и защищенности.

