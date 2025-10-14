Семь наследников Романа Абрамовича: шикарные квартиры, зарубежные адреса и скрытый образ жизни. Как живут все дети миллиардера?
Роман Абрамович широко известен как успешный российский бизнесмен и экс-владелец английского футбольного клуба Chelsea. Несмотря на пристальное внимание прессы, он бережно охраняет личную жизнь семьи. У Абрамовича семь детей, каждый занят своим делом вдали от публичности. Подробнее о них читайте в материале «Радио 1».
Первая семьяРоман Абрамович создал свою первую семью еще до того, как стал известен. В 1987 году он женился на Ольге Лысовой, которая была старше его на три года. Для молодого предпринимателя это не имело значения, как и то, что у Ольги уже была дочь Анастасия от предыдущих отношений.
«Он выглядел очень взрослым для своего возраста. Я рассказала ему о дочери, а он ответил, что это не проблема и любит детей. Он был настоящим джентльменом», — делилась она.
Их семейная жизнь началась с небольшого бизнеса — они открыли магазин игрушек. Каждый день Роман и Ольга продавали куклы и машинки. Мужчина мечтал о собственных детях, но женщина не могла родить. Постепенно он стал реже бывать дома, и их общение почти прекратилось. К 1990 году стало ясно, что брак не имеет смысла. Роман решил развестись.
Второй бракАбрамович встретил свою вторую жену, Ирину Маландину, в самолёте. Она только что начала работать стюардессой в «Аэрофлот» благодаря помощи тёти, а он часто летал по делам. Во время одного из рейсов мужчина заметил белокурую стюардессу и сразу почувствовал к ней симпатию. Их сблизили общие переживания: он рос без родителей, а она рано потеряла отца.
Хотя Роман всё ещё был женат, он не скрывал свои чувства к Ирине. После трудного развода с первой супругой в 1991 году они поженились. Для Романа, который всегда мечтал о большой семье, Ирина стала идеальной партнершей. Она родила ему пятерых детей: Анну, Софью, Аркадия, Арину и Илью. Ирина полностью посвятила себя семье, заботилась о детях и создавала уют в доме, всегда поддерживая мужа. Снаружи их жизнь выглядела идеальной: крепкий брак, любящие дети и финансовая стабильность. Но, как и у всех, у них были свои трудности.
«Моя жизнь с Романом — совсем не та сказка, о которой рассказывают газеты. Для моей безопасности и, главное, безопасности наших детей он нанимал целый штат сотрудников из охранного агентства. Мы меняли номера сотовых телефонов раз в неделю, чтобы никто не мог отследить мое местонахождение», — говорила Ирина.
Они расстались в 2007- м году, прожив 16 лет вместе.
Роман с ЖуковойПосле Ирины в жизни Романа появилась Дарья Жукова, которая была на 15 лет младше него. С детства она привыкла к роскоши и встречалась только с самыми завидными парнями. Их знакомство произошло на футбольном матче в Барселоне в 2005 году.
В 2009 году у них родился сын Аарон, а через четыре года — дочь Лея. Однако в 2017 году, после десяти лет совместной жизни, они объявили о расставании. Через два года Дарья вышла замуж за греческого миллиардера. Роман, по слухам, начал встречаться с молодой актрисой Александрой Корендюк.