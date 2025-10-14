«Раньше было лучше»: фанаты обсуждают возможные операции Брэдли Купера

14 октября 2025, 12:46

Брэдли Купер шокировал фанатов своим лицом — актёра заподозрили в пластике

Брэдли Купер (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

50-летний голливудский актёр Брэдли Купер вновь оказался в центре внимания — поклонники заподозрили его в пластических операциях. На премьере фильма «Эта штука работает?» артист появился с заметно изменившимся лицом, что вызвало бурные обсуждения в сети. Об этом сообщает Super.