«Раньше было лучше»: фанаты обсуждают возможные операции Брэдли Купера
50-летний голливудский актёр Брэдли Купер вновь оказался в центре внимания — поклонники заподозрили его в пластических операциях. На премьере фильма «Эта штука работает?» артист появился с заметно изменившимся лицом, что вызвало бурные обсуждения в сети. Об этом сообщает Super.
Пользователи предположили, что звезда «Мальчишника в Вегасе» мог прибегнуть к блефаропластике, ринопластике и даже пересадке волос. Многие считают, что актёр решил «освежить» внешность из-за отношений с 30-летней моделью Джиджи Хадид.
Однако реакция публики оказалась неоднозначной. Часть фанатов сочла изменения неудачными: «Он стал выглядеть более женственно», «Раньше было лучше». Другие отнеслись к переменам с иронией, посоветовав Куперу «не гнаться за молодостью» и «в следующий раз выбрать врача получше».
Несмотря на критику, сам актёр пока никак не комментирует слухи о вмешательстве хирургов.
