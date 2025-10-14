Алла Пугачева почтила память Валентина Юдашкина в день его рождения
Певица Алла Пугачева вспомнила о дизайнере Валентине Юдашкине, которому во вторник, 14 октября, исполнилось бы 62 года. Соответствующий трогательный пост она опубликовала в своём аккаунте в Instagram*.
Напомним, что Валентин Юдашкин ушёл из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Ещё в 2021 году он откровенно рассказывал о своей борьбе с раком пищевода, который развился после рака почки и дал метастазы в другие органы.
«Ты навсегда в моём сердце», — написала Примадонна, сопроводив слова красным сердечком и фотографией модельера.
В комментариях к публикации композитор и продюсер Игорь Крутой выразил своё уважение несколькими эмоджи, включая сердце.