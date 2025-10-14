Алла Пугачева почтила память Валентина Юдашкина в день его рождения

14 октября 2025, 12:58

Валентин Юдашкин и Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Певица Алла Пугачева вспомнила о дизайнере Валентине Юдашкине, которому во вторник, 14 октября, исполнилось бы 62 года. Соответствующий трогательный пост она опубликовала в своём аккаунте в Instagram*.





Напомним, что Валентин Юдашкин ушёл из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет. Ещё в 2021 году он откровенно рассказывал о своей борьбе с раком пищевода, который развился после рака почки и дал метастазы в другие органы.





«Ты навсегда в моём сердце», — написала Примадонна, сопроводив слова красным сердечком и фотографией модельера.