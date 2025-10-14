Стало известно, почему Филипп Киркоров отказался от наследства своего отца

14 октября 2025, 12:20

Адвокат Добровинский назвал причину отказа Филиппа Киркорова от наследства отца

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Адвокат Александр Добровинский объяснил причину, по которой Филипп Киркоров не стал принимать наследство после смерти отца. Слова юриста приводит Kp.ru.





Добровинский заявил, что Киркоров сам принял это решение. Адвокат подчеркнул, что для певца главное наследство от Бедроса Киркорова — это память о нём.

«На поминках Бедроса, на которых я был, Филипп сказал, на мой взгляд, главное: «Самое главное наследство моего отца — это память о самом светлом и самом благородном человеке, которого я знал в своей жизни. И большего после себя папа оставить не мог». На глазах у всех были слезы», — рассказал Александр.