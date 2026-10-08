Ольга Бузова впервые станет ведущей церемонии «Люди года — 2026»
Ольга Бузова впервые выступит в роли ведущей ежегодной церемонии «Люди года — 2026».
Как рассказали Общественной Службе Новостей организаторы мероприятия, главным хедлайнером церемонии выбрали именно телеведущую Ольгу Бузову.
«19 октября в 19 часов в ресторане «Боярский» состоится ежегодная церемония вручения премии «Люди года — 2026» по версии глянцевого журнала FB. Вечер соберёт представителей бизнеса, моды, индустрии красоты и творческих профессий, чтобы отметить профессиональные достижения и личные истории успеха», — уточнила пресс-служба.Среди гостей вечера — Торнике, Дмитрий Дибров, Игорь Крутой, Тони, Костя Дзю, Елена Север, Валерия Омарова, Мария Погребняк, CHEBANOV, Ирина Безрукова, Алёна Блин, Юлия Михальчик, Эвелина Блёданс, Юлия Савичева, Екатерина Моргунова, Иван Кокорин, Митя Фомин и другие.