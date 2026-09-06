06 сентября 2026, 12:30

Любовь Тихомирова (Фото: Instagram* @tiho.lubov)

Актриса Любовь Тихомирова, знакомая зрителям по ролям в сериалах «Сёстры», «Молодожёны» и «Сыщики районного масштаба», 7 сентября отмечает свой 48-й день рождения. Она прошла путь от юной гимнастки из Ленинграда до одной из самых узнаваемых звёзд российских мелодрам, но этот путь оказался устлан далеко не только розами. Биография Тихомировой — это череда громких скандалов, откровенных съёмок, финансовых потерь и болезненных разрывов, которые она переживала на глазах у всей страны. О том, как сложилась карьера и личная жизнь актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Чем известна Любовь Тихомирова Съемки Любови Тихомировой в эротическом кино Личная жизнь Любови Тихомировой Крипто-ловушка и рухнувшие надежды Любовь Тихомирова сегодня



Чем известна Любовь Тихомирова

Съемки Любови Тихомировой в эротическом кино

Любовь Тихомирова (Фото: Instagram* @tiho.lubov)

«В период, когда кинематограф умирал, я не отказалась сыграть в парочке пародийно-комедийных фильмов, где пришлось как-то обнажаться. Впрочем, кого можно этим удивить — эка невидаль! Сейчас для меня подобные роли невозможны, но в ту пору и мыслей не могло быть, что есть в этом что-то дурное», — оправдывалась Тихомирова за съемки в эротических фильмах.

Личная жизнь Любови Тихомировой

«Валера — абсолютно сухой, черствый человек, а интересным он может быть только тогда, когда ему это выгодно. А еще он холодный, жестокий и расчетливый. Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял», — цитирует Тихомирову издание KP.ru

Любовь Тихомирова с дочерью (Фото: Instagram* @tiho.lubov)

«Конкретного повода к расставанию назвать не могу, да и не было ничего "такого". Просто со временем ушло взаимное уважение, а для меня это самое страшное. По-моему, без любви и страсти в браке можно как-то жить, а без уважения к тому, кто рядом с тобой, — нет, никогда. Я, конечно же, долго старалась сохранить семью, объяснить ситуацию и изменить ее. Долго гнала от себя мысль о разводе, но в итоге мы поняли, что нам лучше расстаться…» — поясняла актриса в интервью журналу «7 дней».

«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят, "терочки"», — делилась Тихомирова.

Крипто-ловушка и рухнувшие надежды

Любовь Тихомирова (Фото: Instagram* @tiho.lubov)

Любовь Тихомирова сегодня

Любовь Тихомирова (Фото: Instagram* @tiho.lubov)

«На пути к Богу мы находимся всю жизнь, потому что жизнь настолько непредсказуема и неожиданна в своих явлениях, что наше спасение — иметь вот этот заданный курс, а дальше нас может швырять в разные стороны, искушать, возвращать», — говорила Тихомирова.