Съемки в эротическом кино, потеря 7,5 миллионов и откровения о романе с Николаевым: куда пропала звезда «Молодожёнов» Любовь Тихомирова?
Актриса Любовь Тихомирова, знакомая зрителям по ролям в сериалах «Сёстры», «Молодожёны» и «Сыщики районного масштаба», 7 сентября отмечает свой 48-й день рождения. Она прошла путь от юной гимнастки из Ленинграда до одной из самых узнаваемых звёзд российских мелодрам, но этот путь оказался устлан далеко не только розами. Биография Тихомировой — это череда громких скандалов, откровенных съёмок, финансовых потерь и болезненных разрывов, которые она переживала на глазах у всей страны. О том, как сложилась карьера и личная жизнь актрисы — в материале «Радио 1».
Чем известна Любовь ТихомироваЛюбовь Тихомирова родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде. До десяти лет она занималась художественной гимнастикой и спустя время получила разряд кандидата в мастера спорта.
Во время учебы в третьем классе Тихомирову без экзаменов пригласили в хореографическое училище Вагановой. Однако девочка туда не пошла. В 1991 году Любовь стала ученицей киношколы «Кадр» при киностудии «Ленфильм». Спустя пять лет она переехала в Москву и поступила в театральное училище Щукина. В студенческие годы из-за бедности ей пришлось подрабатывать продажей проездных билетов, а по ночам она танцевала в клубах в стиле гоу-гоу.
Съемки Любови Тихомировой в эротическом киноДебют Любови Тихомировой в кино состоялся в 1999 году в эротическом фильме «Особенности русской бани». Через год девушка снялась в главной роли в одной из серий сериала «Медики».
Вскоре артистку заметил режиссер Валерий Зеленский. Он снял Любовь в ленте «Светские хроники». В 2004 году актриса снялась в телесериале «Сестры». Широкую популярность ей принес 150-серийный проект «Любовь моя».
«В период, когда кинематограф умирал, я не отказалась сыграть в парочке пародийно-комедийных фильмов, где пришлось как-то обнажаться. Впрочем, кого можно этим удивить — эка невидаль! Сейчас для меня подобные роли невозможны, но в ту пору и мыслей не могло быть, что есть в этом что-то дурное», — оправдывалась Тихомирова за съемки в эротических фильмах.
Личная жизнь Любови ТихомировойЛичная жизнь актрисы всегда была под прицелом камер. На протяжении некоторого времени у неё был роман с актёром Валерием Николаевым, который, по словам Тихомировой, оставил после себя лишь разочарование. Позже, комментируя эти отношения, актриса не сдерживалась в выражениях:
«Валера — абсолютно сухой, черствый человек, а интересным он может быть только тогда, когда ему это выгодно. А еще он холодный, жестокий и расчетливый. Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял», — цитирует Тихомирову издание KP.ru
В 2013 году Любовь вступила в законный брак с композитором Ласло Долински, а в 2014-м у пары родилась дочь Любава. Однако и этот союз оказался непрочным. Весной 2019 года они развелись. Разрыв сопровождался скандалами и взаимными претензиями.
«Конкретного повода к расставанию назвать не могу, да и не было ничего "такого". Просто со временем ушло взаимное уважение, а для меня это самое страшное. По-моему, без любви и страсти в браке можно как-то жить, а без уважения к тому, кто рядом с тобой, — нет, никогда. Я, конечно же, долго старалась сохранить семью, объяснить ситуацию и изменить ее. Долго гнала от себя мысль о разводе, но в итоге мы поняли, что нам лучше расстаться…» — поясняла актриса в интервью журналу «7 дней».По словам Любови, ей пришлось продать квартиру матери и влезть в ипотеку, чтобы обеспечить дочку отдельной комнатой. Желая вызвать в мужчине хоть какие-то эмоции, актриса устраивала истерики и скандалы, однако это не улучшило обстановку в доме.
«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят, "терочки"», — делилась Тихомирова.Стоит отметить, что друзьями бывшим супругам остаться не удалось, даже несмотря на наличие дочери Любавы. После развода Тихомирова больше не заводила отношений. По словам артистки, все время она тратит на работу из-за необходимости обеспечивать дочь.
Крипто-ловушка и рухнувшие надеждыФинансовый крах стал для Тихомировой тяжелейшим ударом, последовавшим за разводом. Чтобы побыстрее расплатиться с ипотекой, которая обходилась ей в 100 тысяч рублей ежемесячно, актриса рискнула и вложила все свои сбережения в криптовалюту. Речь шла о колоссальной сумме в 7,5 миллиона рублей, которую она надеялась приумножить хотя бы до 13 миллионов.
Первое время все шло по плану: через полгода Тихомировой пришли проценты — два миллиона, на которые она купила машину. Однако удача отвернулась от актрисы, когда она попыталась вывести средства. Началась пандемия, закрылись криптообменники, и стало ясно, что доверенные лица вложили деньги в сомнительные активы. Актриса погрязла в судебных тяжбах, которые длились пять лет.
В настоящее время дело сдвинулось с мертвой точки: виновников удалось поймать и даже посадить под подписку о невыезде, а их активы в России нашли для последующей компенсации долга. Но сама Тихомирова, оставшись без мужа и потеряв сбережения, пока лишь ждет возврата средств.
Любовь Тихомирова сегодняСегодня Любовь Тихомирова продолжает активную творческую деятельность. На сегодняшний день артистка задействована в спектаклях: «Папа в паутине», «Идеальная жена», «Очаровательные рогоносцы», «Служебный роман» и «Жениться нельзя расстаться».
Актриса также причисляет себя к верующим людям.
«На пути к Богу мы находимся всю жизнь, потому что жизнь настолько непредсказуема и неожиданна в своих явлениях, что наше спасение — иметь вот этот заданный курс, а дальше нас может швырять в разные стороны, искушать, возвращать», — говорила Тихомирова.