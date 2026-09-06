«Я не могу доехать»: Сотрудник ГАИ выписал штраф Лере Кудрявцевой

06 сентября 2026, 11:54

Сотрудник ГАИ оштрафовал Леру Кудрявцеву на 500 рублей за изменение цвета машины

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в центре дорожного инцидента. В личном блоге звезда рассказала, что сотрудник Госавтоинспекции оштрафовал её за цвет автомобиля.





Кудрявцева сообщила, что предпочитает управлять машиной самостоятельно, без водителя, и в этот раз её авто привлекло внимание инспектора — Валерию остановили для проверки документов.

«Остановил гаишник. Штраф 500 рублей. Забрал документы, пошёл оформлять. У меня цвет машины поменян, я не могу доехать никак до ГАИ, чтобы поменять документы. То есть у меня была машина одного цвета, я её переклеила плёнкой, и теперь она у меня другого», — пояснила женщина.