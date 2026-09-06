Максим Лагашкин избавился от единственного бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов

06 сентября 2026, 10:55

SHOT: Актер Лагашкин избавился от бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов

Максим Лагашкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Максим Лагашкин избавился от своего единственного бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов. Об этом пишет SHOT.