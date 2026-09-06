Максим Лагашкин избавился от единственного бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов
Актер Максим Лагашкин избавился от своего единственного бизнеса, накопив почти 7 млн рублей долгов. Об этом пишет SHOT.
Бар «Dream Bar», принадлежащий 49-летнему артисту, с прошлого года столкнулся с множеством судебных разбирательств. В феврале у заведения был долг в 3 миллиона рублей, из которых 1,6 миллиона составляли задолженность перед поставщиками, а 1,8 миллиона — перед налоговой службой. Позднее Лагашкин вышел из числа учредителей этого бизнеса.
В июне судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за задолженности перед налоговой, которая увеличилась до 6,1 миллиона рублей. В июле и августе к этому долгу добавились ещё 700 тысяч рублей по старым искам. С начала года на бар было подано 22 иска, почти все из которых касались задолженности перед поставщиками, а один — от Федеральной налоговой службы.
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