Актриса Натали Портман родила третьего ребёнка
45-летняя звезда фильма «Леон» Натали Портман в третий раз стала матерью. По данным издания People, опирающегося на сведения инсайдеров, малыш появился на свет 25 августа в Париже.
Отцом ребёнка является является нынешний возлюбленный актрисы, французский музыкант Танги Дестабль. При этом пол и имя новорождённого пока не раскрываются.
У Портман уже есть двое детей от предыдущего брака с хореографом Бенжаменом Мильпье: сын Алеф (15 лет) и дочь Амалия ( 9 лет). У Дестабля тоже есть двое сыновей.
О беременности Натали стало известно ещё в апреле. Тогда актриса поделилась, что она и её партнёр искренне счастливы в связи с грядущим пополнением в семье.
Отношения Портман и Дестабля получили официальное подтверждение в марте 2025 года. Напомним, годом ранее артистка рассталась с Бенжаменом Мильпье. Союз, продлившийся 11 лет, распался из‑за измен супруга.
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