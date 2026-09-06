Актриса Натали Портман родила третьего ребёнка

06 сентября 2026, 01:23

Натали Портман (Фото: Instagram* / @natalieportman)

45-летняя звезда фильма «Леон» Натали Портман в третий раз стала матерью. По данным издания People, опирающегося на сведения инсайдеров, малыш появился на свет 25 августа в Париже.