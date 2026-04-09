Семья, съемки на СТС и популярные сериалы: как живет звезда «ИП Пирогова» Ксения Теплова и чем ее покорил супруг
Ксения Теплова — популярная актриса, которая уверенно чувствует себя и в кино, и на сцене. В ее творческом багаже есть сериалы, полнометражные фильмы и яркие театральные образы.
Детство и юностьКсения Теплова родилась в Москве 10 апреля 1986 года. Она выросла в творческой семье. Ее мать Маргарита Суворова — профессор РАТИ и хореограф. Она сотрудничала со Светланой Дружининой и Аллой Суриковой. Отец знаменитости, Виктор Васильев, служил в Театре имени Пушкина. Широкую известность ему принес сериал «Следствие ведут знатоки».
В детстве Ксения хотела пойти по маминым стопам. Она занималась хореографией и часто приходила на репетиции в Гнесинское училище. Иногда девочка даже помогала в постановке спектаклей. Со временем россиянка поняла, что не видит себя в танце. После этого Теплова выбрала актерскую профессию. Родители пытались ее отговорить. Однако девушка не изменила своего решения. Ей удалось поступить сразу в три учебных заведения. В итоге она выбрала Школу-студию МХАТ. Позже актриса рассказывала, что годы учебы стали для нее насыщенными и интересными. Ее дипломный спектакль «Пьеса без названия» получил специальную премию для выпускников театральных вузов. В этой постановке Теплова исполнила одну из центральных ролей.
ТеатрВ 2007 году, сразу после окончания Школы-студии МХАТ, знаменитость приняли в труппу МХТ имени Антона Чехова. На этой сцене она впервые появилась в пластической драме Аллы Сигаловой. Актриса сыграла современную Кармен. Яркий образ и отличная хореографическая подготовка помогли ей сразу привлечь внимание. Спектакль получил «Золотую маску». Позже Теплова регулярно появлялась перед публикой в новых постановках. Ее репертуар быстро рос. За это время она успела поработать с известными режиссерами и артистами. На сцену актриса выходила вместе с Олегом Табаковым и своим педагогом Дмитрием Брусникиным. Кирилл Серебренников тоже высоко оценил ее способности и пригласил в спектакли «Лес» и «Зойкина квартира».
Публика особенно запомнила Теплову в комедии «Спящий принц». В этом спектакле она играла Мэри Морган. Ее партнерами стали Дмитрий Назаров и Кузьма Котрелев. В 2020 году актриса впервые вышла в роли Джейн Уорзингтон в постановке «№ 13D». Позже она признавалась, что давно мечтала попасть в этот проект. Репетиции с Владимиром Машковым, по ее словам, принесли ей большое удовольствие.
ФильмыПервый опыт в кино Ксения получила еще в студенческие годы. Тогда она снялась в фильме-спектакле Марины Брусникиной «Пролетный гусь». На настоящую площадку артистка пришла чуть позже. Через пару лет ей дали небольшой эпизод в сериале «Полный вперед!».
После выпуска из театрального вуза Теплова стала чаще ходить на кастинги. Сначала режиссеры предлагали ей только маленькие роли. Перелом случился в 2008 году. Елена Бычкова позвала Ксению в короткометражку «Сюрприз» и доверила ей центральный образ. Фильм заметили на череповецком фестивале PROвзгляд-2010. Там исполнительница получила награду за лучшую женскую роль. Важным этапом для нее стало участие в шоу «Даешь, молодежь!». После этого Теплова начала регулярно появляться и в других проектах канала СТС. В 2014 году она вошла в актерский состав комедии «Анжелика». Главную героиню там сыграла Анжелика Каширина. Ксении досталась роль подруги и однокурсницы.
Зрители тепло приняли ее работу. Уже через год артистка попала в топ-10 финалисток конкурса «Самая талантливая актриса». В тот же период она снялась и в сериале СТС «Папа на вырост». По словам Тепловой, чаще всего ей предлагают комедийных героинь, хулиганок и соблазнительниц. При этом ей всегда хотелось попробовать себя и в драме. Такой шанс появился в сериале «Ненастье». В этом проекте она сыграла жену афганца.
В начале 2018 года зрители увидели Ксению в фильме Марюса Вайсберга «Ночная смена». Там она исполнила роль возлюбленной Макса. По сюжету герой устраивается танцором в стриптиз-клуб и скрывает это от жены. Из-за этого он постоянно попадает в смешные истории. Вскоре на экраны вышел сериал «Улетный экипаж 2». В нем Теплова сыграла Юлю. На площадке вместе с ней работали Наталья Бардо и Алексей Чадов. Одновременно Ксения снималась в исторической саге «Отчим». Ради этой роли она перекрасила волосы в темный цвет. Именно такой образ потом увидели поклонники комедии «ИП Пирогова». Этот проект принес артистке широкую известность. В истории о кондитере Вере, которая решает открыть свое дело, Теплова сыграла Александру — сестру главной героини. Образ Веры воплотила Елена Подкаминская. Сериал не раз продлевали. В одном из сезонов Ксении пришлось играть беременность. Для съемок она носила накладной живот. Сверху костюмеры надевали боди, чтобы скрыть швы.
В 2021 году с участием актрисы вышло сразу несколько работ. В апреле зрители увидели новый сезон «ИП Пирогова», где она снова появилась в роли Александры. Уже в мае телеканал «Россия-1» показал мини-сериал «Одно лето и вся жизнь». Во время съемок Ксения подружилась с Глафирой Тархановой. Позже она опубликовала совместный снимок с коллегой. Публика также заметила ее в пятом сезоне «Гранда». В кадре Теплова предстала в непривычном виде — с длинными кудрявыми волосами. Новый имидж вызвал у поклонников много восторженных откликов. Летом 2022 года вышел финальный сезон «ИП Пирогова». Расставание с героиней далось Ксении тяжело. На последних сменах она и Елена Подкаминская не раз начинали плакать еще до команды «Мотор!». В интервью исполнительница признавалась, что видит немало общего с Александрой. При этом, как говорила сама звезда, ей не хватает такой же хватки и изобретательности.
После завершения сериала Теплова сразу переключилась на новые съемки. Следующей работой для нее стала комедия «Я на перемотке!». Картина вышла в широкий прокат в ноябре того же года. Экранного мужа Ксении сыграл Андрей Бурковский.
Личная жизньКсения не делает тайны из личной жизни. Ее первым мужем стал однокурсник Игорь Теплов. Сразу после окончания института они сыграли свадьбу. Союз продлился пять лет. После расставания бывшие супруги сохранили хорошие отношения. Позже актрисе приписывали роман с Аристархом Венесом, ее коллегой по сериалу «Анжелика». Поводом стали их общие фотографии. Однако артисты быстро развеяли слухи. Они объяснили, что между ними только дружба.
Вторым мужем Тепловой стал актер Артем Быстров. Он учился на курс младше и покорил Ксению красивыми ухаживаниями. В этом браке у пары родилась дочь Маруся. Актриса признавалась, что материнство изменило ее взгляды на жизнь и расставило новые приоритеты. 19 сентября 2021 года Ксения родила вторую дочь. Девочку назвали Александрой. Новость удивила поклонников, потому что артистка не афишировала беременность. Малышку она брала с собой на репетиции и съемки. Старшую дочь раньше чаще оставляла дома. Со временем Теплова пришла к простому выводу: детям важнее всего быть рядом с мамой. Остальное не так существенно.
Ксения Теплова сейчасК Международному женскому дню 2024 года на экраны вышел ромком «Любовь со второго взгляда». В этой картине Ксения исполнила одну из главных ролей. Проект объединил российских и казахстанских кинематографистов. Для Регины Тодоренко фильм стал первой крупной работой в кино в качестве исполнительницы центральной роли. Ее персонаж — выдуманный образ для сайта знакомств, который создает Олеся, героиня Тепловой.
Партнером Тодоренко на площадке стал Александр Соколовский. Роль его виртуального альтер эго сыграл Милош Бикович. Рассказывая о своей героине, Теплова назвала ее доброй, но инфантильной. По словам актрисы, картина напоминает о важной вещи: если люди по-настоящему любят друг друга, за отношения нужно бороться. Сцены из повседневной жизни персонажей снимали в Алматы.
Сейчас знаменитость продолжает творческую карьеру, совмещая съемки в сериале «Цезарь» с воспитанием детей.