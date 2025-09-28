Сердце не выдержало коктейля из наркотиков и алкоголя: Тайна смерти Романа Трахтенберга и война за наследство шоумена
Роман Трахтенберг был одной из самых ярких и противоречивых фигур российского шоу-бизнеса 2000-х годов. Его жизнь, полная мистификаций, громких шоу и анекдотов, трагически оборвалась на пике популярности. О том, кем на самом деле был «король анекдотов», как он шёл к успеху и что привело к его безвременному уходу, — в материале «Радио 1».
Роман Трахтенберг: детство, юность и рождение мифа
Настоящее имя шоумена — Роман Львович Горбунов. Он родился 28 сентября 1968 года в Ленинграде в интеллигентной еврейской семье. Его мать, Татьяна Липовна, была стоматологом, а отец, Лев Глебович, работал директором дома культуры.
С юных лет Роман начал создавать собственную легенду, окружая свою биографию мистификациями. Он утверждал, что его родители развелись, и он взял фамилию отчима — Трахтенберг. На самом деле, его родители прожили в браке всю жизнь, а фамилия «Трахтенберг» была творческим псевдонимом. Он называл своим отцом известного сексолога Льва Щеглова, что сам врач после смерти Романа опроверг. Также артист рассказывал, что учился в хореографическом училище им. Вагановой, хотя и этот факт не подтвердился.
Реальными вехами его юности были занятия в Театре юношеского творчества и выступления в детском хоре Ленинградского радио и телевидения. Он поступил на филфак ЛГУ, но был отчислен, после чего служил в войсках связи. После армии он получил режиссёрское образование в Ленинградском институте культуры, а в 1999 году защитил диссертацию и стал кандидатом наук в области культурологии.
Путь к славе: телевидение, радио и кино
Творческий путь Трахтенберга начался в 1990-е годы в питерских кабаре «Арт-Клиника» и «Хали-Гали», где он был конферансье и арт-директором. Его харизма, брутальный имидж и острый язык быстро привлекли внимание.
Национальная известность пришла к нему после переезда в Москву в 2003 году. Он стал ведущим культовых программ на «Муз-ТВ» — «Деньги не пахнут» и «Следующий». Его радио-шоу «Роман без конца» на «Европе Плюс» и «Шоу Трахты-Барахты» на «Маяке» собирали миллионы слушателей.
Он также пробовал себя в кино, сыграв более чем в 15 фильмах и сериалах. Наиболее запомнились зрителям его роли в сериалах «Гаишники» (Шер-Хан) и «Счастливы вместе» (камео). Кроме того, Трахтенберг владел собственным «Трахтенберг-кафе» в Петербурге, писал книги и занимался озвучкой мультфильмов.
Феномен «анегдотолога»
Трахтенберг завоевал титул «короля» анекдотов благодаря своему мастерству. Он не просто рассказывал истории, а создавал настоящие мини-спектакли, часто с элементами эпатажа и провокации. По его собственным словам, он знал около 25 тысяч анекдотов. Однако Трахтенберг не ограничивался лишь этим жанром: он посвятил свою жизнь изучению фольклора. В молодости он получил диплом культуролога-фольклориста и затем защитил диссертацию в этой области. Благодаря своему виртуозному владению языком, он умел превращать каждый анекдот в многослойную и глубокую историю. Трахтенберг даже выпустил антологию своих анекдотов, которая существует как в печатном виде, так и в аудиоформате с его собственным голосом.
Проблемы со здоровьем и версии смерти
20 ноября 2009 года Роман Трахтенберг скоропостижно скончался в Москве в возрасте 41 года. Сердечный приступ случился у него после окончания прямого эфира на радио «Маяк» в программе «Шоу Трахты-Барахты». За два часа до смерти он пошутил в эфире: «Я ещё вернусь» — но не вернулся.
Смерть наступила внезапно, вызвав множество предположений о её причинах. Официальная версия указывает на острую сердечную недостаточность, обусловленную целым рядом заболеваний, включая кардиомиопатию, ишемическую болезнь сердца и дистрофию печени (жировой гепатоз). Также обсуждалась версия, связанная с резким похудением: незадолго до смерти Трахтенберг сбросил 30-40 килограммов за короткий промежуток времени. Некоторые коллеги предположили, что такой стресс мог негативно сказаться на работе сердца.
Однако, согласно данным окончательного токсикологического анализа, картина произошедшего была куда более мрачной и сложной. Новые детали указывали на то, что трагедию спровоцировало роковое сочетание наркотиков и алкоголя, создавшее непосильную нагрузку на организм. Анализ крови Романа Трахтенберга показал наличие кокаина и продуктов его распада. Эти данные, по мнению экспертов, свидетельствуют о том, что прием наркотика производился неоднократно в течение некоторого времени до смерти. Организм шоумена находился в состоянии систематической интоксикации.
Хотя непосредственно количество кокаина в момент смерти не являлось смертельным, одного его присутствия было достаточно для фатальных последствий. Кроме того, ситуацию усугубило наличие в крови Трахтенберга алкоголя. Алкоголь, смешиваясь с кокаином, образует в печени новое токсическое вещество — кокаэтилен. Это соединение еще более агрессивно воздействует на сердечно-сосудистую систему и повышает риск внезапной остановки сердца. Именно эта гремучая смесь — кокаин и алкоголь — создала ту самую «чрезмерную нагрузку на сердце», с которой не смогло справиться сердце артиста.
Дети и жены артиста
Личная жизнь Романа Трахтенберга была такой же насыщенной и сложной, как и его сценическое амплуа. Одной из главных женщин в его жизни была Елена Романова, с которой он прожил в гражданском браке около 14 лет. В этом союзе в 1994 году появился на свет их сын Лев-Давид.
В последние годы своей жизни артист был женат на Вере Мороз. Жена Трахтенберга была моложе его на 17 лет. Их брак, по словам отца шоумена, к моменту смерти Романа дал трещину, и артист планировал развод. Кроме Льва-Давида, у Романа был старший внебрачный сын Сергей Семёнов, о котором он узнал и начал общаться лишь за год до своей кончины.
Битва за наследство шоумена
После смерти Романа Трахтенберга развернулась драматичная борьба за многомиллионное наследство. Завещание шоумена стало причиной долгих судебных разбирательств и семейного раскола, растянувшегося на годы.
Основное состояние по завещанию получил младший сын Трахтенберга, Лев-Давид, от гражданского брака с Еленой Романовой. Общая стоимость наследства оценивалась примерно в 100 миллионов рублей и включала семь квартир в Москве и Санкт-Петербурге, автомобили и драгоценности. Официальная жена Вера на момент смерти пыталась оспорить завещание в суде, но проиграла дело, так как графологическая экспертиза подтвердила подлинность подписи Трахтенберга. После этого Мороз сменила фамилию, вышла замуж за коллегу-врача и родила ребенка.
Родители Трахтенберга Лев и Татьяна Горбуновы, как пенсионеры, по закону имели право на обязательную долю. Суд присудил им 25% в двух московских квартирах сына, однако за долгие годы они не смогли получить причитавшиеся им деньги и даже были вынуждены самостоятельно устанавливать памятник на могиле сына.
Внебрачный сын Сергей Семёнов не получил ничего от наследства, так как его родство не было надлежащим образом установлено в суде. Квартира, которую Трахтенберг предоставил ему при жизни, в итоге досталась Елене Романовой.