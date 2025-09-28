«Я наревелась»: Карина Нигай отправилась в Италию после разрыва отношений и скандала на шоу

28 сентября 2025, 13:44

Карина Нигай поделилась снимками из Позитано и рассказала о переменах в жизни

Карина Нигай (Фото: Instagram* / @karina_nigay)

После напряжённых событий в личной жизни и громкого конфликта на реалити-шоу «Ставка на любовь» стилист и блогер Карина Нигай решила устроить себе перезагрузку. В социальных сетях она рассказала, что отправилась в путешествие, чтобы отвлечься и восстановить внутреннее равновесие.







«Всё, я наревелась. Пора сменить картинку и настроение», — поделилась Карина под фотографией с чемоданом.

«Надо кайфовать, потому что жизнь одна», — добавила блогер.