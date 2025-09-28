«Я наревелась»: Карина Нигай отправилась в Италию после разрыва отношений и скандала на шоу
Карина Нигай поделилась снимками из Позитано и рассказала о переменах в жизни
После напряжённых событий в личной жизни и громкого конфликта на реалити-шоу «Ставка на любовь» стилист и блогер Карина Нигай решила устроить себе перезагрузку. В социальных сетях она рассказала, что отправилась в путешествие, чтобы отвлечься и восстановить внутреннее равновесие.
«Всё, я наревелась. Пора сменить картинку и настроение», — поделилась Карина под фотографией с чемоданом.Она призналась, что выбрала для отдыха один из своих любимых уголков — солнечный Позитано, куда уже наведывалась летом. Блогер отметила, что случайное совпадение с прошлым отелем восприняла как знак от вселенной.
Карина подчеркнула, что не намерена тратить энергию на негатив и тех, кто не приносит радости. Теперь она хочет жить в своё удовольствие, исполняя личные желания. На одном из снимков Нигай позирует в белом купальнике, продемонстрировав отличную форму.
«Надо кайфовать, потому что жизнь одна», — добавила блогер.Сколько продлится её отпуск в Италии, Карина пока не уточняла, но дала понять, что открыта для перемен и новых впечатлений.