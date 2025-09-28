Достижения.рф

«Всегда такой была»: Инсайдеры раскрыли шокирующую правду о привычках Ани Лорак

Коллеги Ани Лорак назвали причину скромного празднования её дня рождения
Каролина Куек (Фото: Telegram @anilorak)

Певица Каролина Куек, более известная под псевдонимом Ани Лорак, отметила 47-летие в узком кругу. Она почти никого не пригласила на праздник. Товарищи по работе обвинили артистку в жадности. Об этом сообщает издание «Страсти».



Одна из коллег, пожелавшая остаться неизвестной, заявила, что Лорак всегда проявляла скрытность и нелюбовь к приёму гостей.

«Жадная, скрытная, не особо гостеприимная. Она всегда такой была, зря мы думали, что изменится. Она любит на чужие праздники ходить, но к себе не очень охотно зовёт», — пояснила собеседница.
По словам девушки, певица даже намеренно сыграла свадьбу за границей. Так она избежала пышного торжества в Москве и не стала тратиться на угощение для многих приглашённых.

В материале «Радио 1» рассказываем о личной жизни Ани Лорак и её романе с Филиппом Киркоровым.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 1 0 0 0