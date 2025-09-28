«Всегда такой была»: Инсайдеры раскрыли шокирующую правду о привычках Ани Лорак
Коллеги Ани Лорак назвали причину скромного празднования её дня рождения
Певица Каролина Куек, более известная под псевдонимом Ани Лорак, отметила 47-летие в узком кругу. Она почти никого не пригласила на праздник. Товарищи по работе обвинили артистку в жадности. Об этом сообщает издание «Страсти».
Одна из коллег, пожелавшая остаться неизвестной, заявила, что Лорак всегда проявляла скрытность и нелюбовь к приёму гостей.
«Жадная, скрытная, не особо гостеприимная. Она всегда такой была, зря мы думали, что изменится. Она любит на чужие праздники ходить, но к себе не очень охотно зовёт», — пояснила собеседница.По словам девушки, певица даже намеренно сыграла свадьбу за границей. Так она избежала пышного торжества в Москве и не стала тратиться на угощение для многих приглашённых.
