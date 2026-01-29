Тимур Родригез добился отмены алиментов на содержание бывшей жены
Адвокат Жорин: Родригез расторг алиментное соглашение на содержание экс-супруги
Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены Тимура Родригеза. Об этом сообщил адвокат шоумена Сергей Жорин. Заседание состоялось 29 января.
По его словам, Родригез подал иск, чтобы отменить ранее назначенные ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей бывшей жене Анне Девочкиной. Судебное заседание состоялось 29 января.
«Перед разводом он подписал с бывшей супругой соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на ее содержание, помимо содержания детей. В связи с изменившимися обстоятельствами Тимур Родригез обратился в суд», — рассказал Жорин «Газете.Ru».
Адвокат подчеркнул, что шоумен лично присутствовал на заседании и смог озвучить свою позицию по данному вопросу. В итоге суд удовлетворил требование Родригеза в полном объеме. Больше он не будет платить деньги на содержание жены, как делал это на протяжении длительного времени.
Напомним, после развода Родригеза двое его сыновей остались жить с Девочкиной.