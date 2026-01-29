Тимур Родригез добился отмены алиментов на содержание бывшей жены

29 января 2026, 16:04

Адвокат Жорин: Родригез расторг алиментное соглашение на содержание экс-супруги

Тимур Родригез (Фото: Telegram @trodriguez_official)

Суд расторг алиментное соглашение на содержание бывшей жены Тимура Родригеза. Об этом сообщил адвокат шоумена Сергей Жорин. Заседание состоялось 29 января.





По его словам, Родригез подал иск, чтобы отменить ранее назначенные ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей бывшей жене Анне Девочкиной. Судебное заседание состоялось 29 января.





«Перед разводом он подписал с бывшей супругой соглашение о ежемесячной выплате 500 тысяч рублей на ее содержание, помимо содержания детей. В связи с изменившимися обстоятельствами Тимур Родригез обратился в суд», — рассказал Жорин «Газете.Ru».