Сергей Беляев: путь от сцены Малого театра к званию Народного артиста России. Как складывается судьба звезды сериала «Чисто московские убийства»?
17 марта 2026 года известный советский и российский актер театра и кино Сергей Васильевич Беляев отмечает 66-летие. Артист, получивший звание Народного артиста Российской Федерации в 2024 году, более трех десятилетий был связан с Московским театром-студией под руководством Олега Табакова. Зрителям он также хорошо знаком по ролям в кино и сериалах, среди которых «Чисто московские убийства», «День радио» и «Дело гастронома № 1». О том, что известно о его жизни вне камер — в материале «Радио 1».
Биография Сергея Беляева: детство и первые шаги в профессииСергей Беляев родился 17 марта 1960 года в Москве. Дом семьи находился неподалеку от Московского театра кукол, которым в те годы руководил Борис Албынин. Будущего актера часто водили на спектакли, и атмосфера театра сопровождала его с раннего детства.
Настоящим потрясением для подростка стала постановка «Сказка о четырех близнецах», которую показывали в Центральном детском театре. Беляева поразили музыка Алексея Рыбникова и игра молодой актрисы Ирины Муравьевой. Впечатление оказалось настолько сильным, что Сергей посмотрел спектакль десять раз и окончательно решил связать свою жизнь с актерским искусством.
Чтобы приблизиться к мечте, он начал заниматься в театральной студии при Доме культуры имени И. В. Русакова. Сегодня в этом здании располагается Театр Романа Виктюка.
После окончания школы Беляев некоторое время работал чертежником, однако вскоре оказался ближе к сцене — устроился рабочим сцены в Малый театр. Занимаясь монтажом декораций, он фактически выучил репертуар театра и вскоре поступил в Щепкинское театральное училище.
Во время учебы студенты нередко участвовали в массовых сценах спектаклей Малого театра. Беляеву даже досталась небольшая роль со словами в постановке «Берег», созданной по роману Юрия Бондарева.
Учеба у Олега Табакова и рождение «Табакерки»Позже Сергей Беляев принял решение сменить учебное заведение. Под влиянием однокурсника Алексея Серебрякова он перевелся в ГИТИС на курс Олега Табакова. Окончание института совпало с важным событием в театральной жизни столицы — официальным открытием театра-студии Олега Табакова, известного как «Табакерка». Именно выпускной курс Беляева стал основой новой труппы.
Одной из наиболее значимых актерских работ Беляева на сцене он считает роль Лебедева в спектакле «Идиот». Среди ролей, о которых артист мечтал, он называл Полония в «Гамлете» и Сирано де Бержерака.
Определенное влияние на актерское амплуа Беляева оказала роль Кошона в спектакле «Жаворонок». Ради этого образа актер отпустил бороду, и на долгие годы зрители начали воспринимать его как исполнителя возрастных ролей. Лишь в начале 1990-х годов, по совету Владимира Машкова, Беляев изменил внешний образ и избавился от привычного амплуа.
Театральная карьера и сотрудничество с ведущими сценамиСергей Беляев на протяжении многих лет остается востребованным театральным актером. На сцене он создавал разнообразные образы — от Земляники в «Ревизоре» Николая Гоголя до Ильи Шамраева в «Чайке» Антона Чехова. Также актер исполнял роль Томаса Беттертона в спектакле «Кинастон», поставленном по пьесе Джеффри Хэтчера.
В 2001 году Беляев впервые вышел на сцену Московского художественного театра в постановке «№ 13». Этот опыт оказался успешным, и сотрудничество с МХТ продолжилось. В 2023 году актер официально вошел в труппу театра.
В репертуаре Беляева в МХТ появились роли в спектаклях «Конек-горбунок», «Авлабар, или Новая Ханума», «Маскарад с закрытыми глазами» и других постановках.
С того же 2023 года Сергей Васильевич начал работать и с Государственным театром наций. На этой сцене он воплощает образ Василия Шуйского в спектакле «Борис Годунов».
Сергей Беляев в кино и сериалахКарьера Сергея Беляева в кино началась с участия в детективном сериале «Адвокат». Работа перед камерой оказалась удачной, и вскоре актер стал регулярно получать новые предложения. Одним из заметных проектов стал фильм «День радио», который представлял собой киноверсию одноименного театрального спектакля. В этой картине Беляев сыграл менеджера группы «Чайф» и благодаря роли близко познакомился с музыкантами коллектива.
В комедии «Каникулы строгого режима» актер исполнил роль сотрудника ФСИН. Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев и Алена Бабенко.
Беляеву нередко доставались роли представителей силовых структур. Он играл майора в сериале «Мосгаз. Дело № 8: Западня» (2021), а также генерала в исторической картине «Петр Лещенко. Всё, что было…».
Актеру доводилось перевоплощаться и в известных политических деятелей советской эпохи. Так, в сериале «Жена Сталина» он сыграл Сергея Кирова, а в многосерийном фильме «Сын отца народов» — Георгия Маленкова.
Помимо драматических ролей, Беляев участвовал и в популярных телевизионных комедиях. Его можно увидеть в романтических комедиях «Карамель» и «Кухня», а также в семейном ситкоме «Воронины», где он появился в образе директора школы.
Сам актер неоднократно отмечал, что никогда не стремился к главным ролям и вполне доволен теми предложениями, которые поступали ему на протяжении карьеры.
Тем не менее в его фильмографии есть и центральные персонажи. Одним из них стал герой Егоров в мистическом детективном сериале «Фантом». Еще до премьеры права на показ проекта приобрела французская платформа Groupe Canal+. Вместе с Беляевым в сериале снялись Денис Шведов, Евгения Брик и Павел Ворожцов.
В феврале 2022 года к Дню защитника Отечества вышел сериал «Сирийская соната». В проекте режиссера Олега Погодина, сочетающем военную тематику с историей искусства и романтики, Беляев снимался вместе с Еленой Север и Константином Лавроненко.
В 2024 году актер появился в полнометражной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Беляев исполнил второстепенную роль Андрея Сокова. Картина получила широкий зрительский и критический резонанс и была удостоена нескольких наград, включая премию «Ника» в категории «Лучший игровой фильм».
Личная жизнь Сергея БеляеваСергей Беляев крайне редко рассказывает о своей семье. В одном из интервью, опубликованном в 2010 году, он сообщил, что женился в 1990-е годы.
У актера есть дочь. Вместе с ней он вел цикл из 23 выпусков передачи «Чудо-сказка», выходившей на телеканале «Культура». Для этого проекта Беляев писал детские песни. Музыкой он увлекался и раньше: еще до женитьбы актер сочинял мелодии и исполнял их, пытаясь произвести впечатление на девушек. Наиболее известной его композицией стала песня «Забава» на стихи Сергея Есенина. В 1989 году она стала лауреатом конкурса «Песня года».
Сам себя актер нередко называет «безотказным гороховым шутом». По словам Беляева, он старается никогда не опаздывать и не подводить коллег.
Многие годы его связывает дружба с актером Владимиром Машковым. Беляев также помогал ему в работе над фильмом «Папа».
У Беляева нет личных страниц в социальных сетях. Фотографии и новости о его творчестве поклонники обычно находят на официальных ресурсах Театра Олега Табакова и МХТ имени Чехова.
Сергей Беляев сегодняСегодня Сергей Беляев продолжает активно работать на театральной сцене. В Московском художественном театре имени А. П. Чехова он занят в спектаклях «Дом» и «Телефон доверия». На сцене Государственного театра наций актер играет роль Василия Шуйского в постановке «Борис Годунов».
Кинематографическая карьера артиста также продолжается. В 2025 году вышел комедийно-фантастический сериал «Подслушано в Рыбинске». Премьера сериала состоялась на платформе Premier в январе 2025 года. Проект оказался настолько популярным, что стал самым рейтинговым оригинальным сериалом сервиса с момента его запуска. Уже в марте было объявлено о продлении истории на второй сезон.
Еще одним комедийным проектом с участием актера стало скетч-шоу «ДомоЧАТцы». Его создали участники популярной команды КВН «Русская дорога». Главные роли в шоу исполнили Марина Федункив, Юлия Михалкова и Алексей Кривеня.
В марте 2026 года зрители также увидели Сергея Беляева в телевизионной программе «Мой герой», где он рассказал о своей профессии, творческом пути и взглядах на актерскую работу.