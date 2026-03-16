Долина вновь стала востребованной после скандала

16 марта 2026, 15:07

Продюсер Дворцов: Долина выступает на корпоративах за 3,5 миллиона после скандала

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народная артистка России Лариса Долина стала вновь востребованной на корпоративах после скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов.





По его словам, которые приводит «Газета.Ru», сейчас певица зарабатывает от трех с половиной миллионов рублей за одно частное выступление. Гонорар пришлось снизить вдвое, но карьеру удалось реабилитировать.



Медиаменеджер предположил, что через год исполнительница снова сможет собирать большие залы, и ее ждет «новый виток развития». Он также признался, что некоторые пока опасаются возвращаться к работе с артисткой.

«Да, сейчас 50% заказчиков смотрят на Ларису Александровну, как и смотрели, востребовано, а другие ее, конечно, игнорируют, стали реже приглашать», — сказал Дворцов.