У блогера Лерчек обнаружили опухоль в мозге
У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили новое новообразование в головном мозге. Опухоль оказалась доброкачественной, однако вызывает сильные головные боли из-за давления на ткани мозга.
По информации Telegram-канала SHOT, образование выявили во время МРТ несколько дней назад. После постановки диагноза Чекалиной назначили курс лучевой терапии. Параллельно блогер проходит химиотерапию в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.
Кроме того, у Лерчек диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое развивается на четвертой стадии онкологического заболевания. При таком состоянии опухоль распространяется через лимфатические сосуды, что может вызывать боли в груди, сильную одышку и сухой кашель. Сообщается, что выявить рак желудка раньше врачи не смогли из-за беременности блогера, поскольку в этот период ряд диагностических процедур проводить нельзя.
На фоне состояния здоровья адвокаты Чекалиной обратились в Гагаринский суд Москвы с просьбой приостановить рассмотрение уголовного дела. Защитники заявили, что диагноз блогера входит в перечень заболеваний, при которых дальнейшее преследование может быть остановлено.
