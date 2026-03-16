Достижения.рф

У блогера Лерчек обнаружили опухоль в мозге

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, обнаружили новое новообразование в головном мозге. Опухоль оказалась доброкачественной, однако вызывает сильные головные боли из-за давления на ткани мозга.



По информации Telegram-канала SHOT, образование выявили во время МРТ несколько дней назад. После постановки диагноза Чекалиной назначили курс лучевой терапии. Параллельно блогер проходит химиотерапию в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина.

Кроме того, у Лерчек диагностировали лимфогенный канцероматоз — осложнение, которое развивается на четвертой стадии онкологического заболевания. При таком состоянии опухоль распространяется через лимфатические сосуды, что может вызывать боли в груди, сильную одышку и сухой кашель. Сообщается, что выявить рак желудка раньше врачи не смогли из-за беременности блогера, поскольку в этот период ряд диагностических процедур проводить нельзя.

На фоне состояния здоровья адвокаты Чекалиной обратились в Гагаринский суд Москвы с просьбой приостановить рассмотрение уголовного дела. Защитники заявили, что диагноз блогера входит в перечень заболеваний, при которых дальнейшее преследование может быть остановлено.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0