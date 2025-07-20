SHAMAN назвал имя единственного авторитета в шоу-бизнесе

20 июля 2025, 19:18

SHAMAN назвал Григория Лепса своим единственным авторитетом в шоу-бизнесе

SHAMAN / Ярослав Дронов (фото: Telegram @shaman_channel)

SHAMAN раскрыл имя единственного представителя шоу-бизнеса, на мнение которого он готов опираться.





Ярослав Дронов побывал в качестве звёздного гостя на юбилейном VK Fest, который проходит в Москве. Один из журналистов спросил у певца, мнение кого из коллег для него важно.





«Мнение моего лучшего друга Григория Лепса», – кратко ответил SHAMAN.