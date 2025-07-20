SHAMAN назвал имя единственного авторитета в шоу-бизнесе
SHAMAN назвал Григория Лепса своим единственным авторитетом в шоу-бизнесе
SHAMAN раскрыл имя единственного представителя шоу-бизнеса, на мнение которого он готов опираться.
Ярослав Дронов побывал в качестве звёздного гостя на юбилейном VK Fest, который проходит в Москве. Один из журналистов спросил у певца, мнение кого из коллег для него важно.
«Мнение моего лучшего друга Григория Лепса», – кратко ответил SHAMAN.Напомним, что через два месяца, 20 сентября, Дронов выступит на музыкальном конкурсе «Интервидение», который впервые пройдёт в Москве. Артист исполнит свою песню «Прямо к сердцу», клип на которую он в воскресенье представил в своём Telegram-канале. Ролик получился космически красивым и по-земному искренним и тёплым, подчеркнул SHAMAN.