SHAMAN и Мизулина исполнили романтичный танец на дне рождения Лепса

17 июля 2025, 13:16

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов посетили концерт Григория Лепса

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Григорий Лепс в день своего 63-летия дал большой концерт, на котором собрал близких друзей, коллег и поклонников. Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не смог оставить без внимания масштабное праздничное мероприятие и посетил его со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной. В своём блоге Дронов поздравил коллегу, а во время концерта отличился танцем с Мизулиной.