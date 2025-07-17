SHAMAN и Мизулина исполнили романтичный танец на дне рождения Лепса
Григорий Лепс в день своего 63-летия дал большой концерт, на котором собрал близких друзей, коллег и поклонников. Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не смог оставить без внимания масштабное праздничное мероприятие и посетил его со своей возлюбленной Екатериной Мизулиной. В своём блоге Дронов поздравил коллегу, а во время концерта отличился танцем с Мизулиной.
Появление нашумевшей пары не осталось незамеченным — ещё до начала концерта они опубликовали трогательное поздравление в социальных сетях. Позже публика увидела, как певец, обмениваясь с Мизулиной улыбками и тихими словами, танцевал с ней. Отмечается, что влюблённые весь вечер не сводили друг с друга глаз.
Однако, наполненный любовью и нежностью танец был критически воспринят некоторыми поклонниками. Причиной стал абсолютно аналогичный поступок певца в прошлом году. Дронов тогда также танцевал на дне рождения Лепса, но с уже бывшей супругой Еленой Мартыновой.
Главным сюрпризом праздничного вечера стало совместное выступление Лепса со Стасом Михайловым и Дроновым.
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