Яна Поплавская публично обвинила Екатерину Мизулину в плагиате: «Действовать против предателей»

20 июля 2025, 16:11

Поплавская предложила сотрудничество уличенной в плагиате Мизулиной

Яна Поплавская (фото: Telegram @the_yana_poplavskaya)

Яна Поплавская публично уличила Екатерину Мизулину в плагиате. Актриса написала в своём Telegram-канале, что глава Лиги безопасного интернета копирует её посты в соцсети, после чего предложила ей совместными усилиями «действовать против врагов и предателей, за Россию и за народ».





Звезда фильма «Про Красную Шапочку» опубликовала один из своих постов, сопроводив его аналогичной публикацией со страницы Мизулиной. Поплавская дала понять, что общественница будто занимается плагиатом, копируя её тексты. Артистка предложила Екатерине «синхронно публиковать» с ней посты в поддержку страны и против «предателей».





«Пишем прям как родные души, как один человек, даже можно было бы подумать, что Екатерина занимается плагиатом. Нет, мне приятно, конечно. Но хочу попросить Екатерину синхронно со мной публиковать и другие посты — например, о недопустимости возвращения предателей, как Гудков, Хаматова, Ургант и прочих. <…> Самые интересные посты, Екатерина, я даже могу присылать Вам лично», – заявила Поплавская.