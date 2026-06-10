«Позор!»: выступление «Дискотеки Аварии» на Дне города вызвало волну критики
Виталий Бородин раскритиковал концерт «Дискотеки Аварии» в Иркутске
Концерт группы «Дискотека Авария» на праздновании Дня города в Иркутске оказался в центре общественного обсуждения. Недовольство части пользователей вызвало поведение солиста коллектива Алексея Серова во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Общественный деятель Виталий Бородин резко раскритиковал концерт, обратив внимание на сценические элементы шоу, включая раздевание артиста и разбитую на сцене гитару.
«Позор самый настоящий! Устроили вакханалию. Движения — вульгарные, сам полуголый. И всё это за бюджетные деньги», — заявил Бородин.По его мнению, подобные выступления на городских мероприятиях, где присутствуют семьи с детьми, должны получать дополнительную оценку со стороны организаторов.
При этом представители группы публично ситуацию пока не комментировали, а среди зрителей мнения разделились: одни сочли происходящее частью концертного шоу, другие поддержали критику в адрес артистов.