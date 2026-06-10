«Позор!»: выступление «Дискотеки Аварии» на Дне города вызвало волну критики

10 июня 2026, 14:05

Виталий Бородин раскритиковал концерт «Дискотеки Аварии» в Иркутске

Алексей Серов (Фото: Instagram* / @diskotekaavariya)

Концерт группы «Дискотека Авария» на праздновании Дня города в Иркутске оказался в центре общественного обсуждения. Недовольство части пользователей вызвало поведение солиста коллектива Алексея Серова во время выступления. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Общественный деятель Виталий Бородин резко раскритиковал концерт, обратив внимание на сценические элементы шоу, включая раздевание артиста и разбитую на сцене гитару.





«Позор самый настоящий! Устроили вакханалию. Движения — вульгарные, сам полуголый. И всё это за бюджетные деньги», — заявил Бородин.