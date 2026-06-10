10 июня 2026, 13:57

Олег Видов (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

Олег Видов вошел в число самых ярких актеров советского кинематографа. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Всадник без головы» и «Джентльмены удачи». В СССР артист пользовался огромной популярностью, однако после развода столкнулся с серьезными трудностями, которые фактически перечеркнули его карьерные перспективы на Родине. Впоследствии актер покинул страну, сумел добиться признания в Голливуде и начал новую жизнь за океаном. 11 июня исполняется день рождения Олега Видова. О судьбе знаменитого артиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Олега Видова: война и разлука с отцом Как Олег Видов попал в кино Первые успехи и всесоюзная популярность Почему Олегу Видову начали перекрывать дорогу в профессии Фильмография Олега Видова Личная жизнь Олега Видова Побег из СССР и переезд на Запад Любовь всей жизни — Джоан Борстен Карьера в Голливуде и страшный диагноз Встреча с внебрачным сыном Последние годы жизни Олега Видова

Биография Олега Видова: война и разлука с отцом

Олег Видов (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Как Олег Видов попал в кино

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Первые успехи и всесоюзная популярность

Олег Видов (фото: кадр из фильма «Сказке о царе Салтане»)

Почему Олегу Видову начали перекрывать дорогу в профессии

Олег Видов (фото: РИА Новости / Владимир Вяткин)

«Нам платили копейки. А артисту надо нормально есть, нормально одеваться — мы ведь всегда на виду! У многих семьи к тому же… Приходилось мотаться с концертами, чтобы заработать…» — вспоминал актер.

Фильмография Олега Видова

1964 — «Метель», «Обыкновенное чудо»;

1966 — «Сказка о царе Салтане»;

1967 — «Красная мантия»;

1968 — «Битва на Неретве»;

1969 — «Ватерлоо»;

1970 — «Миссия в Кабуле»;

1971 — «Джентльмены удачи», «Могила льва»;

1973 — «Всадник без головы»;

1974 — «Москва, любовь моя»;

1977 — «Транссибирский экспресс»;

1979 — «Летучая мышь»;

1980 — «Благочестивая Марта»;

1983 — «Демидовы»;

1988 — «Красная жара»;

1989 — «Дикая орхидея»;

1992 — «Три августовских дня»;

2006 — «Заколдованный участок»;

2014 — «Шесть дней темноты».

Личная жизнь Олега Видова

Первая жена

Олег Видов (фото: кадр из фильма «Всадник без головы»)

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Олег Видов (фото: кадр из фильма «Метель» / РИА Новости)

«Он развелся, и у него начались неприятности. Мы встретились, и он рассказал, что лишился квартиры и машины. На «Мосфильме» его перестали снимать. Я пытался помочь Олегу…» — рассказывал Владимир Винокур.

«Наверное, в такой ситуации следовало бы ходить в Дом кино, дружить с "нужными" людьми, но я был одинок, и меня интересовала только моя личная жизнь. Я дозрел и понял, что в СССР мне делать нечего», — признавался Видов.

Побег из СССР и переезд на Запад

Олег Видов (фото: кадр из фильма «Всадник без головы»)

Любовь всей жизни — Джоан Борстен

«На плохом английском я ей много рассказывал о себе. Она терпеливо и доброжелательно слушала. Джоан — человек, который любую негативную информацию превращает в позитивную. Она меня поддержала, и я почувствовал, что это — родной и очень близкий человек», — вспоминал актер.

Карьера в Голливуде и страшный диагноз

Олег Видов (фото: кадр из фильма «Москва, любовь моя»)

Встреча с внебрачным сыном

Последние годы жизни Олега Видова

Олег Видов (фото: кадр из фильма «Артем»)

«Когда мы положили его в больницу в начале мая, я думала, что все будет так, как раньше. Но видите, все обернулось иначе… Он не хотел умирать в больнице, и мы отвезли его домой. Была вся семья, мы каждый день смотрели русские фильмы, он был рад и счастлив. Мы не отходили от него. Я думаю, что мы сделали все, что могли, чтобы он чувствовал себя комфортно», — рассказывала Джоан.

«Та сцена, в которой он бросает ловить рыбу и возвращается в Гавану… Только закончила читать, и через несколько минут он отошел с миром», — вспоминала вдова.