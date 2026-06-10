Женился на итальянке, познакомился с внебрачным сыном и переехал в США: как сложилась судьба звезды фильма «Джентльмены удачи» Олега Видова
Олег Видов вошел в число самых ярких актеров советского кинематографа. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Сказка о царе Салтане», «Всадник без головы» и «Джентльмены удачи». В СССР артист пользовался огромной популярностью, однако после развода столкнулся с серьезными трудностями, которые фактически перечеркнули его карьерные перспективы на Родине. Впоследствии актер покинул страну, сумел добиться признания в Голливуде и начал новую жизнь за океаном. 11 июня исполняется день рождения Олега Видова. О судьбе знаменитого артиста — в материале «Радио 1».
Биография Олега Видова: война и разлука с отцомОлег Видов появился на свет в июне 1943 года в деревне Филимонки Московской области, которая сегодня входит в состав Москвы. Позже актер рассказывал, что его родители не были женаты, а в годы Великой Отечественной войны потеряли связь друг с другом.
Позже он вместе с матерью переехал в Монголию, затем в Германскую Демократическую Республику, где женщина работала редактором издательства. После возвращения семья поселилась в Барвихе. Когда мать направили в длительные командировки в Китай и Румынию, мальчик жил в Алма-Ате у родственников.
Мальчика воспитывали мать, работавшая учительницей, и тетя Нюта, руководившая самодеятельным театром. Именно тетя впервые познакомила ребенка с миром сцены и искусства. Когда родители вновь нашли друг друга после войны, выяснилось, что у Бориса Николаевича уже появилась новая семья. Сам Олег впервые встретился с отцом только в восьмилетнем возрасте.
Как Олег Видов попал в киноВ конце 1950-х годов мать будущего актера получила инвалидность. Семье требовались деньги, поэтому Олег после окончания восьми классов начал работать. Подросток успел попробовать себя в самых разных профессиях. Он трудился помощником повара, грузчиком, электриком на строительстве Останкинской телебашни и санитаром.
Именно работа в больнице неожиданно изменила его судьбу. В приемном покое молодого человека заметил сотрудник «Мосфильма». Благодаря этой встрече Видов впервые оказался на съемочной площадке. Он принял участие в работе над фильмом «Друг мой, Колька!», однако эпизод с его участием в окончательный вариант картины не вошел.
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Тем не менее знакомство с кино произвело на юношу огромное впечатление. Он серьезно подготовился к вступительным экзаменам и поступил на актерский факультет ВГИКа. Уже спустя годы, став признанным артистом, Видов получил еще и режиссерское образование.
Первые успехи и всесоюзная популярностьСвою карьеру Олег Видов начал с небольших ролей в фильмах «Конец света» и «Если ты прав…». Настоящее внимание кинематографистов он привлек после участия в картине «Я шагаю по Москве».
Вскоре режиссеры увидели в актере идеального исполнителя ролей романтических героев и благородных красавцев. Видов сыграл прапорщика в «Метели», Медведя в фильме «Обыкновенное чудо» режиссера Эраста Гарина, а затем получил роль князя Гвидона в «Сказке о царе Салтане».
Следующим важным этапом стала работа в международном проекте. Датский режиссер Габриель Аксель пригласил советского артиста на роль принца Хагбарда в исторической драме «Красная мантия». Руководство страны разрешило Видову отправиться на съемки в Скандинавию.
После международного успеха картины актер начал регулярно получать предложения от зарубежных режиссеров. В это же время на родине он сыграл милиционера в культовой комедии «Джентльмены удачи», а затем исполнил главную роль во «Всаднике без головы» — фильме, который многие зрители и сегодня считают главным в его карьере.
Почему Олегу Видову начали перекрывать дорогу в профессииНесмотря на популярность и любовь зрителей, возможности артиста постепенно начали ограничивать. Олег Видов мечтал реализовать собственные режиссерские проекты, однако руководство не позволило ему снять фильм о революционных событиях на Кавказе.
Кроме того, актер не смог принять участие в совместной работе с известным итальянским продюсером Дино де Лаурентисом. Не получил он разрешения и на поездку на кинофестиваль в Болгарию. Недовольство вызывала и система оплаты труда советских артистов.
«Нам платили копейки. А артисту надо нормально есть, нормально одеваться — мы ведь всегда на виду! У многих семьи к тому же… Приходилось мотаться с концертами, чтобы заработать…» — вспоминал актер.Со временем ролей становилось все меньше. У Видова возникло ощущение, что кто-то целенаправленно создает препятствия для его карьеры и выталкивает его не только из профессии, но и из страны.
Фильмография Олега Видова
- 1964 — «Метель», «Обыкновенное чудо»;
- 1966 — «Сказка о царе Салтане»;
- 1967 — «Красная мантия»;
- 1968 — «Битва на Неретве»;
- 1969 — «Ватерлоо»;
- 1970 — «Миссия в Кабуле»;
- 1971 — «Джентльмены удачи», «Могила льва»;
- 1973 — «Всадник без головы»;
- 1974 — «Москва, любовь моя»;
- 1977 — «Транссибирский экспресс»;
- 1979 — «Летучая мышь»;
- 1980 — «Благочестивая Марта»;
- 1983 — «Демидовы»;
- 1988 — «Красная жара»;
- 1989 — «Дикая орхидея»;
- 1992 — «Три августовских дня»;
- 2006 — «Заколдованный участок»;
- 2014 — «Шесть дней темноты».
Личная жизнь Олега Видова
Первая жена
Первый брак актер заключил в 1966 году. Его избранницей стала художница по имени Марина. Семейная жизнь продлилась недолго. Супруги довольно быстро поняли, что совершенно по-разному смотрят на будущее. После расставания Марина тяжело переживала разрыв и признавалась, что уничтожила все совместные фотографии, чтобы избавиться от любых воспоминаний о бывшем муже.
Наталья Федотова, Галина Брежнева и начало семейной драмы
Вскоре в жизни актера появилась Наталья Федотова — дочь профессора Василия Шевякова и близкая подруга Галины Брежневой. История знакомства пары обросла многочисленными версиями. Согласно одной из них, внимание на красивого артиста обратила сама Галина Брежнева и решила познакомить его с подругой. По другой версии, инициатором отношений выступил сам Видов.
Позже Наталья рассказывала, что спустя две недели после знакомства Галина Брежнева буквально организовала их свадьбу. Ради регистрации брака Олег сумел договориться с сотрудниками загса выйти на работу в выходной день. Уже через сорок минут после приезда Наталья официально стала его женой.
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У них родился сын Вячеслав. Однако семейная жизнь складывалась крайне непросто. Наталья Федотова не воспринимала мужа как равного себе человека. Уже через год после свадьбы в светских кругах активно обсуждали ее роман с кубинским лидером Фиделем Кастро.
Известия об этих отношениях тяжело ударили по актеру и стали причиной серьезного эмоционального кризиса. При этом сам Видов оказался в крайне уязвимом положении. У Натальи были компрометирующими фотографиями артиста с Мальвиной Вишней — девушкой, которая была безответно влюблена в кинозвезду и однажды намеренно появилась перед ним в полуобнаженном виде.
В 1976 году актер подал на развод. Именно после расставания, по мнению многих знакомых артиста, начались самые тяжелые события в его жизни. Имя Видова исчезало с афиш гастрольных мероприятий, ему практически перестали предлагать роли.
«Он развелся, и у него начались неприятности. Мы встретились, и он рассказал, что лишился квартиры и машины. На «Мосфильме» его перестали снимать. Я пытался помочь Олегу…» — рассказывал Владимир Винокур.Федотова также препятствовала общению бывшего мужа и его родителей с сыном Вячеславом. Постепенно вокруг артиста сформировалась атмосфера негласной изоляции. Многие коллеги перестали даже здороваться с ним, считая, что актер попал в немилость властей.
«Наверное, в такой ситуации следовало бы ходить в Дом кино, дружить с "нужными" людьми, но я был одинок, и меня интересовала только моя личная жизнь. Я дозрел и понял, что в СССР мне делать нечего», — признавался Видов.
Побег из СССР и переезд на ЗападВ конечном итоге актер принял решение покинуть Советский Союз. Друзья помогли ему оформить фиктивный брак с гражданкой Югославии, благодаря которому Видов смог переехать в эту страну. Там он успел принять участие в нескольких кинопроектах, однако вскоре получил предписание вернуться в СССР в течение 72 часов.
На помощь пришли друзья. Один из них помог оформить въездную визу в Австрию. Выездного разрешения у актера не было, поэтому пересекать границу пришлось ночью, рассчитывая на менее строгий контроль. Оказавшись в Вене, Видов оформил гостевую визу в Италию. В Риме его приютили актер Ричард Харрисон и его супруга Франческа. Именно они помогали артисту подготовить документы для переезда в Соединенные Штаты.
Любовь всей жизни — Джоан БорстенВо время пребывания в Италии Видов познакомился с журналисткой Джоан Борстен. Между ними быстро возникли чувства.
«На плохом английском я ей много рассказывал о себе. Она терпеливо и доброжелательно слушала. Джоан — человек, который любую негативную информацию превращает в позитивную. Она меня поддержала, и я почувствовал, что это — родной и очень близкий человек», — вспоминал актер.Вместе они переехали в США, а в 1989 году официально зарегистрировали отношения. Этот брак оказался самым счастливым и прочным в жизни артиста.
Карьера в Голливуде и страшный диагнозПосле переезда в Америку Олег Видов продолжил активно работать в кино. Он снялся в фильмах «Красная жара» и «Дикая орхидея», где его партнером по съемочной площадке стал Микки Рурк. Во время работы над «Дикой орхидеей» произошел драматический инцидент. Управляя мотоциклом, актер неожиданно потерял зрение и едва не погиб.
Медицинское обследование выявило опухоль гипофиза четвертой стадии. Врачи не скрывали тяжелого прогноза, однако операция прошла успешно. Видов восстановился, вернулся к работе и прожил после этого еще почти три десятилетия.
Встреча с внебрачным сыномЕще одним важным событием стала встреча с внебрачным сыном Сергеем. Актер узнал о его существовании только в начале 1990-х годов, когда юноше исполнилось 16 лет. Сергей родился в Одессе после короткого романа артиста с девушкой по имени Татьяна.
Видов сразу признал подростка и перевез его жить к себе в Малибу. Он оплатил сыну престижное американское образование. Джоан Борстен встретила юношу очень тепло. Она приняла его как родного и стала для него второй матерью. Вскоре Сергей женился, у него родился сын. Он поддерживал теплые отношения с отцом до самой смерти актера.
Последние годы жизни Олега ВидоваДаже в зрелом возрасте актер не прекращал сниматься. В его фильмографии появились картины «Бегущий по льду», «Тринадцать дней», «Американская чайка» и другие проекты.
В 2010 году Видов приехал в Россию, чтобы встретиться с сыном Вячеславом. Во время этой поездки врачи диагностировали у актера множественную миелому. Артист предпочитал не рассказывать публике о болезни. Он продолжал бороться и надеялся на выздоровление, опираясь на поддержку семьи.
Однако в начале 2017 года стало очевидно, что болезнь прогрессирует.
«Когда мы положили его в больницу в начале мая, я думала, что все будет так, как раньше. Но видите, все обернулось иначе… Он не хотел умирать в больнице, и мы отвезли его домой. Была вся семья, мы каждый день смотрели русские фильмы, он был рад и счастлив. Мы не отходили от него. Я думаю, что мы сделали все, что могли, чтобы он чувствовал себя комфортно», — рассказывала Джоан.Последние дни супруги проводили вместе дома. Джоан читала мужу книги, а сам актер вспоминал прожитую жизнь, кинематограф и многочисленных российских поклонников. Особенное место в этих разговорах занимала повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
«Та сцена, в которой он бросает ловить рыбу и возвращается в Гавану… Только закончила читать, и через несколько минут он отошел с миром», — вспоминала вдова.Олег Видов ушел из жизни 16 мая 2017 года в калифорнийском городе Уэстлейк-Виллидж. Ему было 73 года.