Звезда «Отчаянных домохозяек» воссоединилась с бывшим мужем спустя 15 лет после скандального развода
Актриса Ева Лонгория приятно удивила своих поклонников, опубликовав в Сети фото с бывшим мужем — баскетболистом Тони Паркером. На снимке пара счастливо улыбается, позируя на съемочной площадке кулинарного шоу.
Как сообщает Daily Mail, несмотря на расставание, экс‑супруги сумели сохранить дружеские отношения. Реакция фанатов не заставила себя ждать: одни отметили, что время способно залечить любые раны, другие назвали публикацию снимка неожиданным сюрпризом.
Брак Евы Лонгории и Тони Паркера продлился семь лет. О расставании пара объявила в конце 2010 года. Тогда актриса опубликовала трогательное заявление, однако вскоре мирный тон отошел на второй план из‑за слухов о неверности экс-супруга. СМИ писали, что Лонгория обнаружила в телефоне Паркера сотни сообщений от другой женщины, которая, по неподтвержденной информации, была общей подругой возлюбленных.
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