Звезда «Отчаянных домохозяек» воссоединилась с бывшим мужем спустя 15 лет после скандального развода

10 июня 2026, 05:43

Ева Лонгория воссоединилась с Тони Паркером спустя 15 лет после развода

Ева Лонгория (Фото: Instagram* / @evalongoria)

Актриса Ева Лонгория приятно удивила своих поклонников, опубликовав в Сети фото с бывшим мужем — баскетболистом Тони Паркером. На снимке пара счастливо улыбается, позируя на съемочной площадке кулинарного шоу.