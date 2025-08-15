Шепелев спустя 10 лет раскрыл правду: ДНК‑тест назвал настоящего отца ребёнка Фриске. Кому достанется наследство в 200 миллионов?

15 августа 2025, 17:07

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Спустя десять лет после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил своё отцовство, рассказав, что прошёл ДНК-тест по настоянию её родителей, несмотря на чувство унижения и сомнения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Завершить многолетнюю драму

«Десятилетние сомнения — это не просто затянувшийся конфликт, это эмоциональное испытание как для мужчины, так и для ребенка. Хорошо, что истина наконец получила официальное подтверждение», — сказала психолог Марина Соколова в беседе с РИА Новости.

Платон имеет право знать своего настоящего папу

«Весной 2012 года между нами была связь, и Жанна скрывала свою беременность несколько месяцев», — поделился Гущин в интервью, добавив, что именно он может быть настоящим отцом Платона.

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)



Мы имеем право знать

«Жанна была честной. Если бы Дима не был отцом, она бы об этом сказала», — говорила она.

Борьба за наследство

«Жанна не могла оставить всё это Диме. Она любила нас», — говорил он.

Фото: iStock/bastan



Долгожданный мир или новая волна громких скандалов?