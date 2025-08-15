Шепелев спустя 10 лет раскрыл правду: ДНК‑тест назвал настоящего отца ребёнка Фриске. Кому достанется наследство в 200 миллионов?
Спустя десять лет после смерти Жанны Фриске Дмитрий Шепелев впервые публично подтвердил своё отцовство, рассказав, что прошёл ДНК-тест по настоянию её родителей, несмотря на чувство унижения и сомнения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Завершить многолетнюю драмуРублевская лаборатория поставила окончательную точку в вопросе, который долгое время оставался открытым: результаты теста показали 99,9% совпадения — Дмитрий Шепелев действительно является биологическим отцом Платона. Казалось бы, это должно было завершить многолетнюю драму и положить конец бесконечным спекуляциям и негативным комментариям. Однако, по информации инсайдеров, семья Жанны Фриске все еще не готова принять этот факт как истину.
«Десятилетние сомнения — это не просто затянувшийся конфликт, это эмоциональное испытание как для мужчины, так и для ребенка. Хорошо, что истина наконец получила официальное подтверждение», — сказала психолог Марина Соколова в беседе с РИА Новости.
Платон имеет право знать своего настоящего папуОтец Жанны Фриске намекнул на возможную связь своей дочери с американским бизнесменом, что вызвало новые слухи о реальном отцовстве Платона. В 2015 году в эту уже запутанную историю вмешался адвокат Радик Гущин, который заявил о своих романтических отношениях с певицей.
«Весной 2012 года между нами была связь, и Жанна скрывала свою беременность несколько месяцев», — поделился Гущин в интервью, добавив, что именно он может быть настоящим отцом Платона.
Гущин даже подал судебный иск с требованием признать его отцовство, утверждая, что «Платон имеет право знать своего настоящего папу». В ответ на эти заявления Дмитрий Шепелев выступил с жестким опровержением, назвав действия адвоката «попыткой заработать на чужой боли». Телеведущий также подал встречный иск о защите чести и достоинства. Журналистские расследования показали, что у Радика Гущина не было убедительных доказательств близких отношений с Жанной Фриске. Эксперты отметили, что несколько совместных фотографий на светских мероприятиях не могут служить подтверждением романа.
Мы имеем право знатьНа противоположной стороне семейного конфликта оказалась сестра певицы, Наталья Фриске, которая заняла более мягкую позицию.
«Жанна была честной. Если бы Дима не был отцом, она бы об этом сказала», — говорила она.
Тем не менее, эмоции вскоре переросли в юридическую борьбу. Лозунг семьи «Мы имеем право знать, кто отец нашего внука» стал причиной затяжных судебных разбирательств. Юрист Александр Пилипенко пояснил, что с точки зрения закона этот вопрос уже решён. Имя Шепелева внесено в свидетельство о рождении Платона, он официально признан отцом.
Борьба за наследствоЗа громкими заявлениями о родстве скрывалась другая драма — борьба за наследство Жанны Фриске. Вопрос касался элитной квартиры в центре Москвы, уютного загородного дома и авторских прав на её популярные хиты, которые по-прежнему звучат на радиостанциях. Эти активы стали настоящим яблоком раздора между Дмитрием Шепелевым и семьёй покойной певицы. Родные Жанны настаивали на необходимости пересмотра завещания. Владимир Копылов, дедушка Платона, был особенно категоричен.
«Жанна не могла оставить всё это Диме. Она любила нас», — говорил он.
По оценкам финансовых экспертов, общее состояние певицы может достигать 200 миллионов рублей.