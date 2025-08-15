Достижения.рф

Появились первые фото со свадьбы Big Baby Tape и Анастасии Анисимовой

Big Baby Tape и Анастасия Анисимова (Фото: Instagram* / @klmnvaa)

Недавно состоялась свадьба рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) и Анастасии Анисимовой. Хотя сами молодожёны не делились снимками в личных блогах, первые кадры праздника всё же появились в сети.



На опубликованных гостями видео пара произносит клятвы, едва сдерживая слёзы, а затем танцует под композицию Feduk «Хлопья летят наверх», которую артист исполнил вживую.

Судя по фотографиям, торжество получилось масштабным.

Среди гостей были замечены Дилара, Toxi$, Gensyxa и другие. Помимо звёзд, в празднике участвовали родные и близкие супругов.

Софья Метелева

