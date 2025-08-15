Появились первые фото со свадьбы Big Baby Tape и Анастасии Анисимовой

15 августа 2025, 16:51

Кадры со свадьбы Big Baby Tape и Анастасии Анисимовой попали в сеть

Big Baby Tape и Анастасия Анисимова (Фото: Instagram* / @klmnvaa)

Недавно состоялась свадьба рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) и Анастасии Анисимовой. Хотя сами молодожёны не делились снимками в личных блогах, первые кадры праздника всё же появились в сети.