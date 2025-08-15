Вячеслав Малафеев стал папой в четвёртый раз

15 августа 2025, 15:22

Футболист Малафеев и его жена Ангелина сообщили о рождении сына Александра

Ангелина Шкатова, Вячеслав Малафеев и их сын Александр (Фото: Instagram* / @angelina___shkatova)

Футболист Вячеслав Малафеев вновь стал отцом — теперь у него четверо детей.