Вячеслав Малафеев стал папой в четвёртый раз
Футболист Вячеслав Малафеев вновь стал отцом — теперь у него четверо детей.
Возлюбленная спортсмена, Ангелина, сообщила в личном блоге, что сегодня родился их сын, которого назвали Александром.
Напомним, от первой жены Марины Безбородовой у Малафеева остались дочь Ксения и сын Максим. Первая супруга спортсмена трагически погибла в автокатастрофе в 2011 году. В браке со второй женой, Екатериной Комяковой, у Вячеслава родился сын Алекс, однако супруги со временем развелись.
С Ангелиной Шкатовой Малафеев женился в феврале этого года. Ангелина — трёхкратная чемпионка мира по гимнастике, а уже в июне она впервые рассказала о своей беременности.
