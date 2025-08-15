Достижения.рф

Настя Ивлеева рассказала, что после скандальной вечеринки осталась без друзей

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева откровенно поделилась, что после «отмены» осталась без друзей.



Блогер ответила на вопросы подписчиков, среди которых было немало интересующихся её новой жизнью. Один из фанатов поинтересовался, сохранились ли у Ивлеевой отношения с друзьями после скандальной «голой» вечеринки.

Настя призналась, что потеряла всех друзей из Москвы. При этом она относится к этому философски и считает, что всё произошло так, как должно было. Эта история её уже давно не огорчает.

Блогер также заявила, что не хотела бы возвращаться к образу роскошной блондинки и прежней жизни. Она полностью сосредоточена на настоящем.

Софья Метелева

