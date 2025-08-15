Настя Ивлеева рассказала, что после скандальной вечеринки осталась без друзей
Настя Ивлеева откровенно поделилась, что после «отмены» осталась без друзей.
Блогер ответила на вопросы подписчиков, среди которых было немало интересующихся её новой жизнью. Один из фанатов поинтересовался, сохранились ли у Ивлеевой отношения с друзьями после скандальной «голой» вечеринки.
Настя призналась, что потеряла всех друзей из Москвы. При этом она относится к этому философски и считает, что всё произошло так, как должно было. Эта история её уже давно не огорчает.
Блогер также заявила, что не хотела бы возвращаться к образу роскошной блондинки и прежней жизни. Она полностью сосредоточена на настоящем.
