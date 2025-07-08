08 июля 2025, 14:08

Жанна Фриске (Фото: РИА Новости/Виталий Безруких)

8 июля Жанне Фриске исполнился бы 51 год. Певица, трагически ушедшая из жизни в июне 2015 года от рака мозга, оставила после себя множество воспоминаний. В семье Жанны сейчас непростая ситуация: её отец находится в плохом состоянии, а сестра Наталья недавно перенесла срочную операцию. Тем временем, бывший муж Жанны и отец её сына Платона с новой партнёршей подали заявление в ЗАГС. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сестра Жанны Фриске перенесла операцию У отца Фриске проблемы с давлением Шепелев вскоре женится Смерть Жанны Фриске Семейный конфликт

Сестра Жанны Фриске перенесла операцию

У отца Фриске проблемы с давлением

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (Фото: Instagram* @dmitryshepelev)



Шепелев вскоре женится

Смерть Жанны Фриске

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Семейный конфликт

«За несколько дней до смерти Жанны её родители сняли все средства со счетов. Как это можно объяснить? Любящие бабушка и дедушка поступили бы так?» — заявил Шепелев в интервью Ксении Собчак.

«Эта история не о любви. Это история о жадности, воровстве и подлости», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Шепелев в интервью.