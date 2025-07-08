Шепелев женится, отец болен, сестра перенесла операцию: посмертный скандал в семье Жанны Фриске, которой мог бы исполниться 51 год
8 июля Жанне Фриске исполнился бы 51 год. Певица, трагически ушедшая из жизни в июне 2015 года от рака мозга, оставила после себя множество воспоминаний. В семье Жанны сейчас непростая ситуация: её отец находится в плохом состоянии, а сестра Наталья недавно перенесла срочную операцию. Тем временем, бывший муж Жанны и отец её сына Платона с новой партнёршей подали заявление в ЗАГС. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сестра Жанны Фриске перенесла операциюНедавно Наталья Фриске поделилась фотографией из больницы, что сильно обеспокоило поклонников. Она намекнула на сложную ситуацию в семье, касающуюся состояния их отца, Владимира Фриске. В новых публикациях Наталья показала себя после срочной операции, находясь ещё под действием наркоза. Она рассказала, что у неё воспалился лимфоузел.
У отца Фриске проблемы с давлениемЧто касается Владимира Борисовича, он сообщил, что почувствовал себя плохо 15 июня — в годовщину смерти дочери. 27 июня Наталья рассказала, что пришлось вызывать «скорую», так как давление отца подскочило до 190. Прибывший врач провел экстренное ЭКГ. Наталья отметила, что давление мучает их отца уже давно, но в последние дни оно стало особенно нестабильным. Врачи настоятельно рекомендовали ему лечь в больницу, но Владимир не согласен на госпитализацию.
Шепелев вскоре женитсяДмитрий Шепелев и его новая возлюбленная Екатерина Тулупова подали заявление в ЗАГС, как и обещали несколько недель назад в интервью. Свадьба намечена на осень 2025 года. Пара не планирует проводить пышное торжество, а после росписи собирается отправиться в свадебное путешествие, где они хотят «плавать с китами».
Смерть Жанны ФрискеКогда Жанна Фриске боролась с болезнью, Первый канал организовал сбор средств на её лечение, и за короткий срок было собрано более 65 миллионов рублей. Дополнительно 1,3 миллиона рублей поступило на счет Русфонда. К акции присоединилась даже Шэрон Осборн, жена музыканта Оззи Осборна. Интенсивная терапия позволила Жанне сделать перерыв в лечении: летом 2014 года она смогла отказаться от инвалидного кресла, прошла реабилитацию в Юрмале и крестила сына Платона, выбрав своей крестной матерью подругу Ольгу Орлову. В тот период ей удалось восстановить голос и частично вернуть самостоятельность.
Однако в феврале 2015 года болезнь вернулась с новой силой. Жанна проходила лечение в Лос-Анджелесе, а затем в московском онкоцентре имени Николая Блохина. Последние месяцы своей жизни она провела в доме в Балашихе в коматозном состоянии, окруженная близкими. 15 июня 2015 года Жанна Фриске ушла из жизни в возрасте 40 лет, не приходя в сознание.
Семейный конфликтПосле смерти Жанны Фриске в июне 2015 года между её семьей и Дмитрием Шепелевым разгорелся серьезный конфликт. Основными вопросами спора стали опека над Платоном и вопросы наследства. Шепелев практически полностью ограничил общение Платона с бабушкой, дедушкой и тётей по материнской линии, объясняя свои действия заботой о благополучии сына. После ряда скандалов и конфликтов с родственниками Фриске Дмитрий выразил желание, чтобы «ребёнок рос в спокойной обстановке».
Проблемы начались из-за средств, собранных Первым каналом для лечения Жанны. По словам Шепелева, часть денег действительно была использована на медицинские процедуры, но не вся сумма. После её смерти Русфонд потребовал вернуть неиспользованные средства, однако выяснилось, что родственники Жанны уже сняли эти деньги. Образовавшийся долг лег на плечи Платона, и поскольку ребёнок не мог его погасить, выплачивать его пришлось Шепелеву.
«За несколько дней до смерти Жанны её родители сняли все средства со счетов. Как это можно объяснить? Любящие бабушка и дедушка поступили бы так?» — заявил Шепелев в интервью Ксении Собчак.Он также планировал выкупить долю в квартире, которую они с Жанной делили, и оформить её на себя и сына. Однако в процессе подготовки документов выяснилось, что эта доля была оформлена не на их общего сына Платона, как предполагалось, а на родителей певицы — бабушку и дедушку мальчика.
«Эта история не о любви. Это история о жадности, воровстве и подлости», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Шепелев в интервью.Родственники певицы, в свою очередь, утверждают, что они воспитывали внука с самого его рождения до тех пор, пока Шепелев не решил ограничить их общение.