Мизулина выложила фото с SHAMAN в День семьи, любви и верности

08 июля 2025, 13:02

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram/@ekaterina_mizulina)

Фотографию с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) в День семьи, любви и верности выложила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Снимок размещен в ее Telegram-канале. Публикация набрала уже множество реакций.