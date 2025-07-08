Мизулина выложила фото с SHAMAN в День семьи, любви и верности
Фотографию с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) в День семьи, любви и верности выложила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Снимок размещен в ее Telegram-канале. Публикация набрала уже множество реакций.
Знаменитости стоят на белом фоне, обнявшись. Ярослав одет в классическом стиле: темный костюм и белая рубашка, а его возлюбленная — в черном облегающем платье. На одной из фотографий пара держит пальцы таким образом, что они символизируют сердце.
День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Символом праздника являются святые Петр и Феврония. Традиционно в этот день устраивают свадьбы, концерты и фестивали.
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