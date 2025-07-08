Огромный особняк, премиальное авто и несколько квартир на 140 млн рублей: что предстоит поделить Мерзликину после развода
Актёру Андрею Мерзликину и его бывшей жене предстоит поделить совместно нажитое имущество более чем на 140 миллионов рублей после развода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
У 52-летнего артиста есть участок площадью 1664 кв.м в подмосковной деревне Милюково в коттеджном посёлке бизнес-класса. Там стоит двухэтажный особняк площадью 237 кв.м, гараж на 35,2 кв.м и большая баня – 80 кв.м.
Землю Мерзликин приобрёл в 2006 году. Затем в течение трёх лет на ней возводили дом. Всё это имущество оценивается примерно в 80 миллионов рублей, а права числятся за актёром.
Также у него имеется премиальный автомобиль Mercedes-Benz Gls 350 D 4Matic, 2018. Его цена составляет около восьми миллионов рублей.
На бывшую жену Мерзликина записана двухкомнатная квартира площадью 42,4 кв.м в московском районе Очаково-Матвеевское. Подобная квартира на рынке стоит около 17,5 миллиона рублей.
Анна также владеет двумя нежилыми помещениями – в ЖК The Loft в Духовском переулке (52 кв.м за 21 миллион рублей) и на Автозаводском проезде (39 кв.м за 16 миллионов рублей).
Напомним, что Андрей Мерзликин развёлся с супругой сегодня, в День любви, семьи и верности.
Читайте также: