Огромный особняк, премиальное авто и несколько квартир на 140 млн рублей: что предстоит поделить Мерзликину после развода

08 июля 2025, 13:37

Актёру Мерзликину и его экс-жене предстоит поделить имущество на 140 млн рублей

Андрей и Анна Мерзликины (фото: Telegram @merzlikina_anna)

Актёру Андрею Мерзликину и его бывшей жене предстоит поделить совместно нажитое имущество более чем на 140 миллионов рублей после развода. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.