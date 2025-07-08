Филипп Киркоров установил в квартире за полмиллиарда витражи со своим лицом

08 июля 2025, 12:09

Филипп Киркоров (фото: Instagram** @fkirkorov)

Филипп Киркоров установил в квартире стоимостью 500 миллионов рублей витражи со своим лицом. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».





Напомним, что уже два года артист делает ремонт в столичных апартаментах, где он когда-то жил с Аллой Пугачёвой. Он намерен «перекроить» в квартире всё. В частности, он уже заказал умную сантехнику из Китая и установил витражи со своим портретом.



На опубликованных каналом кадрах видно, что новые витражи выполнены в стиле игральных карт. Киркоров изображён на них как король, но вместо меча у него микрофон.



По данным канала, квартира артиста расположена в том же доме, где в 2021 году он купил пентхаус у экс-президента Киргизии Аскара Акаева стоимостью один миллиард рублей. Речь идёт о недвижимости площадью 537 квадратных метров в Филипповском переулке. Читайте также: «Вот научишься петь, тогда и приходи»: Филипп Киркоров опозорился во время своего поступления в ГИТИС Певец Царикати раскрыл, как на самом деле познакомились Пугачёва и Галкин*: «Об этом не писали в СМИ» Компания Филиппа Киркорова задолжала перед налоговой

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