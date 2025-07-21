Шизофрения от парного молока: Кто из актрис СССР, включая звезду «Кавказской пленницы», завершил свою жизнь в психушке?

21 июля 2025, 15:57

Татьяна Пельтцер (Фото: РИА Новости/Борис Кавашкин)

Психические расстройства среди представителей творческих профессий — явление, к сожалению, не редкое. В советское время множество ярких артисток завершали свои дни в психиатрических лечебницах. Подробнее об этом читайте в материале ​«Радио 1».





Содержание Татьяна Пельтцер Наталия Богунова Донара Мкртчан Екатерина Савинова Вия Артмане

Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер (Фото: РИА Новости/Мирослав Муразов)



Наталия Богунова

Наталия Богунова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)



Донара Мкртчан

Донара Мкртчан (Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»)

Екатерина Савинова

Екатерина Савинова (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)



Вия Артмане