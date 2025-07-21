Шизофрения от парного молока: Кто из актрис СССР, включая звезду «Кавказской пленницы», завершил свою жизнь в психушке?
Психические расстройства среди представителей творческих профессий — явление, к сожалению, не редкое. В советское время множество ярких артисток завершали свои дни в психиатрических лечебницах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Татьяна ПельтцерТатьяна Пельтцер, актриса, чья известность пришла лишь в 1950-х годах, когда ей исполнилось 50 лет, запомнилась зрителям своими ролями в культовых фильмах, таких как «Свадьба с приданым» и «Аттестат зрелости». Однако в 1980-х годах её жизнь изменилась: актрисе диагностировали болезнь Альцгеймера, которая стремительно прогрессировала. Пельтцер начала забывать свои реплики и вскоре перестала узнавать близких. Её поведение стало вызывать тревогу, и без поддержки родных — у актрисы не было ни детей, ни мужа — она оказалась наедине со своими бедами. В конечном итоге Татьяна была помещена в психиатрическую больницу, где провела последние годы своей жизни.
Наталия БогуноваНаталия Богунова, известная благодаря роли учительницы в фильме «Большая перемена», также столкнулась с тяжелыми испытаниями. Сначала у неё начали проявляться приступы агрессии, что удивляло коллег — ведь на тот момент она была уже не так востребована в кино. Переломный момент произошел во время репетиции, когда у актрисы случилась истерика. После этого её срочно направили в психиатрическую клинику, где врачи поставили диагноз «шизофрения». С тех пор Наталия стала регулярно проходить лечение.
В 1987 году Богунова покинула театр, и единственной опорой для неё стала мама. Однако в 2011 году ее родительница скончалась, что окончательно подорвало здоровье актрисы. Последней каплей стала попытка мошенников отобрать у неё квартиру. На тот момент Наталия находилась в ремиссии и смогла отстоять свои права в суде, однако это лишь усилило её желание оставаться под наблюдением врачей. Несмотря на то что медики оценили состояние Богуновой как стабильное и отпустили её из клиники, во время отпуска у актрисы произошел приступ. Она была срочно госпитализирована и вскоре скончалась от инфаркта.
Донара МкртчанЕще одной из таких историй стала судьба известного армянского актера Фрунзика Мкртчана и его жены Донары Пилосян. Их любовь, казавшаяся идеальной, обернулась настоящим испытанием, когда в семье начались серьезные проблемы. Фрунзик и Донара стали родителями двоих детей — дочери Нунэ и сына Вазгена. Однако со временем ревность и подозрительность Донары начали разрушать их отношения. Женщина часто устраивала скандалы, считая, что супруг ей изменяет.
Когда ситуация достигла критической точки, актер принял решение обратиться за помощью к психиатру для своей жены. После обследования Донаре была диагностирована шизофрения. Это известие стало настоящим шоком для всей семьи. Фрунзик, не желая оставлять жену в беде, начал искать лучших специалистов как в Ереване, так и в Москве, отказываясь от ролей в кино ради заботы о ней. К сожалению, несмотря на все усилия, состояние Донары ухудшалось. В конечном итоге Фрунзик принял тяжелое решение отправить жену в психиатрическую лечебницу во Франции. Вернувшись к работе, он старался обеспечить семью и заботиться о детях. С годами Нунэ вышла замуж и покинула дом, оставив Фрунзика с сыном Вазгеном. Однако вскоре отец заметил странности в поведении своего сына. К сожалению, диагноз подтвердился: у Вазгена также была шизофрения.
Екатерина СавиноваПсихическое состояние Екатерины Савиновой начало давать трещину во время съемок фильма «Приходите завтра». Ее муж, Евгений Ташков, заметил, что актриса страдает от постоянной высокой температуры. После обследования врачи не смогли выявить серьезных проблем, пока один из специалистов из Одессы не диагностировал у нее бруцеллез, который она подхватила, покупая парное молоко на рынке. К сожалению, болезнь затронула нервную систему Савиновой, что привело к развитию шизофрении. Актриса начала слышать голоса и разговаривать в пустых комнатах, что вызывало тревогу у ее близких и коллег. В итоге Екатерина была помещена в психиатрическую лечебницу на год, где в период ремиссии выглядела вполне здоровой. Однако вскоре приступы вернулись.
В один из моментов осознания Савинова поняла, что больше не может работать и ощущала себя обузой для окружающих. В апреле 1970 года, находясь в гостях у сестры в Новосибирске и не под присмотром врачей, она попала под колеса поезда.
Вия АртманеЛатвийская актриса Вия Артмане, известная своей холодной красотой и талантом, дебютировала в кино в 1956 году и обрела популярность благодаря фильмам «Родная кровь» и «Никто не хотел умирать». Ее главной работой стал спектакль «Театр», который сделал ее знаменитой по всему СССР.
Однако после распада Советского Союза ее карьера пошла на спад, поскольку актриса была кандидатом в члены ЦК латышской компартии, и новые власти начали разрывать связи с советским прошлым. В результате Вия потеряла работу, а власти отобрали у нее квартиру. Она жила на даче у дочери и перенесла два инсульта. Позже ее поместили в психиатрическую клинику, где она скончалась от третьего инсульта.