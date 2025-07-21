21 июля 2025, 15:31

Mash: Рэпера Матранга заперли в психо-наркологическом коттедже во Внуково

Рэпер Matrang (Фото: Инстаграм* @matrang_mg)

Рэпера Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) нашли в психо-наркологическом рехабе во Внуково. Об этом пишет Telegram-канал Mash.