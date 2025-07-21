Рэпера Матранга заперли в психо-наркологическом коттедже во Внуково
Рэпера Matrang (настоящее имя Алан Хадзарагов) нашли в психо-наркологическом рехабе во Внуково. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Артист лежит в закрытом реабилитационном коттедже с января прошлого года. Сначала рэпер лег в наркологическую клинику, где за 650 тысяч прошел 28-дневный курс с VIP-условиями, анализами и лекциями. Однако медики диагностировали не только тяжелую зависимость, но и психическое расстройство, после чего Хадзарагова перевели в более закрытое учреждение.
В рехабе вместе с музыкантом находятся еще 25 пациентов. Они полностью изолированы от внешнего мира. Программа обходится семьям от 150 тысяч рублей. По словам сестры рэпера, Matrang не выйдет и к осени.
*Запрещен в РФ
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