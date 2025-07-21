«Это не мои туфли»: Тонева ответила на критику Рогова и Овечкина

21 июля 2025, 15:11

Ирина Тонева: Рогов неверно интерпретировал образ на «Премии МУЗ ТВ-2024»

Ирина Тонева и Георгий Иващенко (Фото: «Радио 1»)

Солистка группы «Фабрика», певица Ирина Тонева заявила, что стилисты Александр Рогов и Николай Овечкин в шоу на Youtube-канале ROGOV LIVE неверно интерпретировали её образ на «Премии МУЗ ТВ-2024». По её словам, на фотографии, которую обсуждали стилисты, лодочки-туфли выглядели не так, как в действительности. Об этом артистка заявила в шоу Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».





Ирина была в синих лодочках с бежевой подошвой, которая в отражении зеркала казалась деревянной.

«Это не мои туфли. Это не мои ноги. У меня другая обувь была. <…> Я была в синих лодочках. Мы стояли на зеркале. Это отражение зеркальной поверхности создаёт вид деревянной подошвы. Подошва была бежевого цвета», — пояснила Тонева в шоу Георгия Иващенко на «Радио 1».

группа «Фабрика» на «Премии МУЗ ТВ-2024» (Фото: «ВКонтакте», @muztv)



«Мы пошли в магазин бренда VASSA&Co, мы его очень любим, и мы полностью соответствовали дресс-коду. Ну да, юбку можно мне было и покороче. Но зачем всё время ходить в коротких юбках, правда? Мои ноги и так все видели», — сказала Ирина Тонева.

группа «Фабрика» на премии «Жара-2025» (Фото: Instagram*, @fabrika_band)



«Они [Рогов, Овечкин, Сухарев] имеют удивительное свойство как-то по-доброму [обсуждать]. Ну, считают они, что это не то. Ну, прикольно. Нас вообще стилист одевал. Просто эти стилисты в телевизоре, а эти не в телевизоре», — заключила Тонева, комментируя свой образ на «Премии МУЗ ТВ-2024».