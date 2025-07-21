«Это не мои туфли»: Тонева ответила на критику Рогова и Овечкина
Ирина Тонева: Рогов неверно интерпретировал образ на «Премии МУЗ ТВ-2024»
Солистка группы «Фабрика», певица Ирина Тонева заявила, что стилисты Александр Рогов и Николай Овечкин в шоу на Youtube-канале ROGOV LIVE неверно интерпретировали её образ на «Премии МУЗ ТВ-2024». По её словам, на фотографии, которую обсуждали стилисты, лодочки-туфли выглядели не так, как в действительности. Об этом артистка заявила в шоу Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1».
Ирина была в синих лодочках с бежевой подошвой, которая в отражении зеркала казалась деревянной.
«Это не мои туфли. Это не мои ноги. У меня другая обувь была. <…> Я была в синих лодочках. Мы стояли на зеркале. Это отражение зеркальной поверхности создаёт вид деревянной подошвы. Подошва была бежевого цвета», — пояснила Тонева в шоу Георгия Иващенко на «Радио 1».Она также прокомментировала выход группы на дорожку премии «Жара-2025». В том же шоу Рогов, но уже вместе со стилистом Алексеем Сухаревым раскритиковали наряды участниц коллектива. Девушки, по словам Тоневой, соответствовали дресс-коду: были одеты в красные платья.
«Мы пошли в магазин бренда VASSA&Co, мы его очень любим, и мы полностью соответствовали дресс-коду. Ну да, юбку можно мне было и покороче. Но зачем всё время ходить в коротких юбках, правда? Мои ноги и так все видели», — сказала Ирина Тонева.По её словам, она не замечала, чтобы общественности не нравились наряды «Фабрики». Для группы очень важно соблюдать дресс-код мероприятия. И если удаётся соотнести требования организаторов и ДНК-группы (фольклорные мотивы), то, конечно, выбираются соответствующие образы, отметила певица
«Они [Рогов, Овечкин, Сухарев] имеют удивительное свойство как-то по-доброму [обсуждать]. Ну, считают они, что это не то. Ну, прикольно. Нас вообще стилист одевал. Просто эти стилисты в телевизоре, а эти не в телевизоре», — заключила Тонева, комментируя свой образ на «Премии МУЗ ТВ-2024».Ранее артистка высказалась о своём уходе из «Фабрики».