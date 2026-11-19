19 ноября 2026, 15:06

Павел Трубинер (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Павел Трубинер вырос в семье военных и собирался пойти по стопам старших родственников. Но школьный спектакль изменил его планы. Артист снялся более чем в сотне картин, пережил развод и нашел счастье с актрисой Юлией Мельниковой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Павла Трубинера Как школьный спектакль изменил планы будущего актера Первые роли и съемки в рекламе Фильмы и сериалы Павла Трубинера Первая жена и сыновья Павла Трубинера Роман с Юлией Мельниковой и рождение дочерей Новые проекты Павла Трубинера

Детство и семья Павла Трубинера

Как школьный спектакль изменил планы будущего актера

Первые роли и съемки в рекламе

Павел Трубинер (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Фильмы и сериалы Павла Трубинера

Первая жена и сыновья Павла Трубинера

Роман с Юлией Мельниковой и рождение дочерей

Новые проекты Павла Трубинера