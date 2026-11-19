Школьный спектакль, изменивший судьбу, признание жене в измене и четверо детей: как живёт актёр Павел Трубинер?
Павел Трубинер вырос в семье военных и собирался пойти по стопам старших родственников. Но школьный спектакль изменил его планы. Артист снялся более чем в сотне картин, пережил развод и нашел счастье с актрисой Юлией Мельниковой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Павла ТрубинераПавел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в подмосковном поселке Северный, который позднее вошел в состав Москвы. Будущий артист вырос в семье потомственных военных. Один его дед участвовал во взятии Берлина, а другой служил в спецподразделениях.
С детства Павла приучали к дисциплине, силовым видам спорта и обращению с оружием. Родные готовили его к военной карьере. Сам юноша тоже собирался поступать в профильный вуз. В школе Трубинера больше всего привлекали спортивные секции. Особое место в его жизни занимали футбол и хоккей.
Как школьный спектакль изменил планы будущего актераИнтерес к сцене появился у Павла после участия в школьной постановке «Ревизора». Он сыграл Землянику и почувствовал себя перед зрителями уверенно. Юноше понравились и репетиции, и выступление. Примерно в это же время в поселковой школе решили закрыть старшие классы. Павел задумался о будущем и вместе с одноклассницей подал документы в ГИТИС. Ему удалось поступить с первой попытки. Он попал в мастерскую Бориса Голубовского. Позже Трубинер признавался: если бы экзамены закончились неудачей, он продолжил бы семейную традицию и стал офицером.
Первые роли и съемки в рекламеТеатральная карьера Павла началась в 1995 году. Он играл на столичных сценах, в том числе исполнил роль Талкинхорна в спектакле «Холодный дом» по произведению Чарльза Диккенса. В конце 1990-х молодому артисту приходилось непросто. Театрам не хватало финансирования, а Трубинеру нужно было содержать семью. Он ходил на кастинги, соглашался на небольшие роли и снимался в рекламе. Узнаваемость ему принес рекламный ролик кофе Nescafe «Цирк», вышедший в 2002 году. Видео показывали на федеральных каналах, а фотографии актера появились на городских билбордах.
Фильмы и сериалы Павла ТрубинераВ 2004 году Трубинер сыграл лейтенанта в сериале «Солдаты». Позже он снялся в мини-сериале «Плюс бесконечность», «Бесах», «Сдвиге» и «Агонии страха». Популярность актеру принес «Курортный роман», вышедший в 2007 году. Через год зрители увидели его в проекте «Частный заказ». Там Павел исполнил роль Кирилла Воинова.
Особое место в фильмографии артиста заняли военные истории. Он сыграл в проектах «Охота на Вервольфа» и «Военная разведка». В мистическом сериале «Грач» ему досталась роль майора Сергея Грачева. В исторической драме «Великая» Трубинер воплотил образ Григория Орлова. Его партнершей по съемкам стала Юлия Снигирь, сыгравшая Екатерину II.
В 2024 году актер появился в образе министра юстиции Ивана Щегловитова в проекте «Столыпин». Среди других работ того периода — мелодрама «Цветы жизни», детектив «Роковой подарок» и драма «Роковая партия».
Первая жена и сыновья Павла ТрубинераПосле института Павел женился на чемпионке мира по современному пятиборью Ольге Мухортовой. В семье родились два сына — Павел и Александр. Старший сын актера стал мотогонщиком и призером чемпионата России. Младший выбрал профессиональный картинг. После развода Трубинер продолжил проводить время с детьми и участвовать в их воспитании.
Роман с Юлией Мельниковой и рождение дочерейНа съемках Павел познакомился с актрисой Юлией Мельниковой. Их роман привел к распаду первого брака артиста. Трубинер признался супруге в своих чувствах к другой женщине и ушел из семьи. В отношениях с Мельниковой у актера родились две дочери. Лиза появилась на свет в 2016 году, а Тереза — в 2023-м. Вторую беременность Юлии пара скрывала до рождения ребенка.
Новые проекты Павла ТрубинераВесной 2025 года зрители увидели артиста в шпионском триллере «Разящий луч». Он сыграл офицера разведки Баума. В мае представили российско-казахстанский военный детектив «Аллигатор». В нем Трубинер исполнил роль контрразведчика Бориса Старикова, который действует в Алма-Ате во время войны. Актер появился в новом сезоне «Анны Медиум» и ретродетективе «Бой с тенью». В проекте «Балтийское море» он сыграл подполковника Сабурова и вновь встретился на съемочной площадке с Екатериной Вилковой.
Еще одной работой Павла стал детектив «Здесь все свои». Артисту досталась роль главы поселковой администрации. Трубинер отмечал, что особенно полюбил этот проект за природные локации Ленинградской области. Помимо съемок, актер продолжает выходить на сцену и участвует в антрепризных постановках. Свободное время он предпочитает проводить дома с семьей.
В июне 2026 года на телеканале «Россия-1» показали второй сезон детективной драмы «Загляни ему в голову». Павел Трубинер сыграл начальника следственного отдела Андрея Покрасова.