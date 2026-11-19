Успенская раскрыла причину отмены свадьбы дочери
Успенская заявила, что ее дочь отменила свадьбу из-за контроля жениха
Певица Любовь Успенская впервые раскрыла причину отмены свадьбы ее дочери Татьяны Плаксиной и искусствоведа Артема Москвина. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Королева русского шансона призналась, что избранник дочери ограничивал ее свободу. Москвин не позволял Плаксиной самовыражаться, запрещал вести публичную деятельность и устраивать выставки своих работ.
«То есть он пытался ее максимально контролировать, поэтому Таня решила отменить свадьбу», — объяснила артистка.Она также отметила, что сама не терпит, когда мужчины пытаются ограничивать ее свободу, поэтому не удивилась реакции дочери на попытки избранника управлять ею.
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