Сыграла эскортницу и разрушила чужую семью: Лизе Моряк 30 лет. Как сегодня живет звезда сериала «Жизнь по вызову»
30 сентября 2025 года российская актриса Елизавета Моряк отмечает юбилей — ей исполняется 30 лет. Она известна зрителям по сериалам «Любовь в нерабочие недели» и «Жизнь по вызову». О том, как девушка начала актерскую карьеру и встретила Сарика Андреасяна, расскажет «Радио 1».
Детство и семья Елизаветы МорякЕлизавета Моряк родилась 30 сентября 1995 года в Твери. С ранних лет Лиза занималась в театральном кружке при местном ТЮЗе, увлекалась хореографией и балетом. В воспоминаниях детства особое место занимает бабушка, с которой девочка проводила много времени.
«Я маленькая часто оставалась с ней и, когда мы засыпали, наблюдала зайчиков в окне от проезжающих машин. Бабушка вставала всегда очень рано и поднимала меня. В 6:30 по телевизору показывали "Телепузиков", и я ждала их, уже сидя в кресле», — рассказывала актриса.Моряк рассказывала, что ее родители не были увлечены искусством. Да и сама она не планировала становиться актрисой.
Образование и первые шаги к актерской профессииВ юности Лиза пробовала себя в модельном бизнесе, однако большого успеха в этой сфере не добилась. По совету своего педагога по технике речи, Елизавета решила поступать в театральный ВУЗ. Однако в ГИТИС будущей актрисе не удалось попасть. Позже она поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончила в 2016 году.
Кинодебют актрисы состоялся в 2015 году: она появилась в эпизоде фильма Сергея Аксенова «Москва, я терплю тебя».
Прорыв в карьере: «Любовь в нерабочие недели» и «Жизнь по вызову»Настоящая популярность пришла к Моряк в 2020 году после выхода комедийно-мелодраматического сериала «Любовь в нерабочие недели». Она сыграла Кристину — избалованную, эмоциональную девушку, сильно отличавшуюся по характеру от самой актрисы. Звездной ролью стала работа в драме «Жизнь по вызову», где Елизавета перевоплотилась в Настю — эскортницу, а затем хозяйку агентства. Сериал вызвал широкий резонанс благодаря откровенным сценам.
Елизавета Моряк о съемках в откровенных сценахВ соцсетях актриса отвечала на вопросы поклонников о реалистичных сценах «Жизни по вызову». На прямой вопрос о съемках интимных эпизодов Моряк с юмором отметила, что ее заменяла дублерша, но отдельные детали действительно снимались с ее участием.
При этом актриса признавалась: съемки второго сезона начались всего через месяц после родов.
«Сейчас осознаю, что не совершила подвиг, но приложила максимум усилий, чтобы играть и общаться с людьми. Я столкнулась с множеством трудностей, но справилась. И сейчас, когда малышке полгода, рада, что проект состоялся именно так, — потому что такой прекрасной, пышногрудой и аппетитной Лизы Моряк еще никто не видел», — говорила она.
Фильмография Елизаветы МорякЕще в студенческие годы актриса играла в учебном театре Щепкинского училища («Дама-невидимка», «Назначение»). В 2015 году она снялась в картине «Москва, я терплю тебя». Среди других известных работ Моряк:
- «Серебряный бор»;
- «Девушки бывают разные»;
- «Рая знает все!»;
- «Любовь в нерабочие недели» и продолжение «Любовь в рабочие недели»;
- «Гудбай, Америка!»;
- «Нагиев на карантине — 2»;
- «Готовы на все»;
- «Чикатило» (сезон 2);
- «Артек. Большое путешествие»;
- «На солнце, вдоль рядов кукурузы»;
- «Мендельсон»;
- «Онегин»;
- «Панчер».
Личная жизнь Елизаветы Моряк: знакомство с Сариком АндреасяномО личной жизни Елизаветы Моряк публика узнала в 2021 году. На съемочной площадке она познакомилась с режиссером Сариком Андреасяном. В тот момент он еще состоял в браке с другой и воспитывал двоих сыновей. Актриса не скрывала, что поначалу боялась осуждения и слухов.
«Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. При этом, ни о какой близости речи не было. Честно говоря, для обоих это был большой риск: я боялась, что ничего не получится, зачем рушить то, что уже прекрасно, и боялась, что могу его потерять, если ничего не выйдет. А о нем даже писать не буду, он на кон поставил все и рискнул, получил штамп в паспорте и пришел ко мне», — вспоминала Моряк.Летом 2022 года Сарик Андреасян сделал предложение Лизе Моряк. Артистка ответила согласием. Осенью пара объявила о скором пополнении в семье, а уже в феврале 2023 года у Моряк и Андреасяна родилась дочь. Актриса признавалась, что первый месяц после родов был для неё испытанием: гормональная перестройка, лактация и постоянная усталость.
В ноябре 2024 года супруги опубликовали фотографии, на которых заметен округлившийся живот актрисы. Пара подтвердила, что ждет второго ребенка.
«Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение», — написала Елизавета в соцсетях.
Совместные проекты с мужемМоряк регулярно снимается в фильмах и сериалах, которые продюсирует или ставит Андреасян. Однако режиссер подчеркивает, что это не связано с тем, что она его жена.
«Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И я никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту», — подчеркивает он.Так, Лиза снялась в проектах «Девушки бывают разные», «Гудбай, Америка!», «Нагиев на карантине — 2», «Мендельсон» и «Онегин». Сегодня пара часто появляется вместе на светских мероприятиях. Они поддерживают друг друга в работе и открыто говорят о ценности семьи. По словам Лизы, она старается совмещать карьеру и материнство, но приоритетом остаются дети.