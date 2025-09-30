30 сентября 2025, 16:31

30 сентября 2025 года российская актриса Елизавета Моряк отмечает юбилей — ей исполняется 30 лет. Она известна зрителям по сериалам «Любовь в нерабочие недели» и «Жизнь по вызову». О том, как девушка начала актерскую карьеру и встретила Сарика Андреасяна, расскажет ​«Радио 1».





Детство и семья Елизаветы Моряк

«Я маленькая часто оставалась с ней и, когда мы засыпали, наблюдала зайчиков в окне от проезжающих машин. Бабушка вставала всегда очень рано и поднимала меня. В 6:30 по телевизору показывали "Телепузиков", и я ждала их, уже сидя в кресле», — рассказывала актриса.

Образование и первые шаги к актерской профессии

Прорыв в карьере: «Любовь в нерабочие недели» и «Жизнь по вызову»

Елизавета Моряк о съемках в откровенных сценах

«Сейчас осознаю, что не совершила подвиг, но приложила максимум усилий, чтобы играть и общаться с людьми. Я столкнулась с множеством трудностей, но справилась. И сейчас, когда малышке полгода, рада, что проект состоялся именно так, — потому что такой прекрасной, пышногрудой и аппетитной Лизы Моряк еще никто не видел», — говорила она.

Фильмография Елизаветы Моряк

«Серебряный бор»;

«Девушки бывают разные»;

«Рая знает все!»;

«Любовь в нерабочие недели» и продолжение «Любовь в рабочие недели»;

«Гудбай, Америка!»;

«Нагиев на карантине — 2»;

«Готовы на все»;

«Чикатило» (сезон 2);

«Артек. Большое путешествие»;

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»;

«Мендельсон»;

«Онегин»;

«Панчер».

Личная жизнь Елизаветы Моряк: знакомство с Сариком Андреасяном

«Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. При этом, ни о какой близости речи не было. Честно говоря, для обоих это был большой риск: я боялась, что ничего не получится, зачем рушить то, что уже прекрасно, и боялась, что могу его потерять, если ничего не выйдет. А о нем даже писать не буду, он на кон поставил все и рискнул, получил штамп в паспорте и пришел ко мне», — вспоминала Моряк.

«Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность, к которой мы готовы и от которой получаем большое наслаждение», — написала Елизавета в соцсетях.

Совместные проекты с мужем

«Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И я никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту», — подчеркивает он.