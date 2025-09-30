«Круто общались за ужином»: Егор Крид познакомился с сыном Трампа
Российский певец Егор Крид лично познакомился с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По словам артиста, они «круто пообщались за ужином» и провели время «вдохновляюще и продуктивно». Крид отметил, что еще встретится с предпринимателем в США, и добавил, что будет рад увидеть его в российской столице.
Исполнитель пообещал организовать для Трампа-младшего масштабное музыкально-спортивное мероприятие в Москве. Этим он хочет заниматься совместно с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.
